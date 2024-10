Ponte di Novembre, le più incredibili soluzioni low cost per viaggiare in poche ore e non spendere (quasi) nulla

Si avvicina il ponte del primo novembre. Il momento giusto per un viaggetto: ecco le soluzioni low cost di cui approfittare.

Il primo novembre, festa di Ognissanti, quest’anno cade di venerdì. E questo può significare solo una cosa: un fantastico ponte.

Un ponte di tre giorni, venerdì sabato e domenica, di cui approfittare per una gita fast. Un viaggetto rilassante, una fuga d’amore, magari.

Sarà un lungo weekend di relax in una delle mete low cost che potrai scegliere. Perché il bello di poter fare un ponte è anche quello di non spendere troppi soldi e non allontanarsi troppo.

E non solo. Potrai rimanere nella nostra splendida Italia ma anche volare in una località europea, senza però spendere un capitale.

Ponte di novembre: le mete low cost

Tra le mete che potresti visitare per il prossimo ponte del primo novembre se decidi di rimanere in Italia potremmo proportene tantissime. Il nostro Paese è ricco di arte, di storia e di posti bellissimi da ammirare e amare al primo sguardo. Intere regioni che regalano panorami spettacolari e città ricche di meraviglie. Per esempio, se ti piacciono i borghi tranquilli dove sembra quasi che il tempo si sia fermato, l’Abruzzo è quello che fa per te.

Lontano dai posti più vacanzieri, qui troverai dei luoghi incantevoli. In provincia de L’Aquila lasciati incantare dall’architettura medievale di Bugnara, ravvisabile già nella conformazione del paese, a forma di triangolo. Le case di pietra sono attaccate l’una all’altra e attraversate da vicoli stretti e ripidi che conducono verso l’alto al Palazzo Ducale, costruito nel XII secolo. Nei pressi di Pescara invece c’è Città Sant’Angelo, tra terra e mare, ritenuto uno dei borghi più belli d’Italia.

Parola d’ordine: relax

E perché non regalarti, per il ponte del primo novembre, una puntatina alle terme? A Monterenzio di Bologna c’è un luogo meraviglioso dove passare momenti indimenticabili tra massaggi rigeneranti e buon cibo. E dove potrai anche festeggiare con un interessante Pacchetto Halloween.

Per una gita fuori dall’Italia invece le mete più gettonate sono Lisbona, Marsiglia o la magica e incantevole Bruges, la città medievale meglio conservata. Una specie di Venezia, ma in Belgio, dove perdersi tra canali ed edifici gotici. L’ideale per una fuga romantica, con la sua atmosfera sospesa nel tempo. Infine, a meno di 90 euro, puoi volare a Praga o a Berlino. Insomma, la scelta è ampia, devi solo preparare la valigia e decidere dove andare per passare qualche giorno in tranquillità in attesa del prossimo Natale.