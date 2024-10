Carte di credito addio, ecco il NUOVO METODO DI PAGAMENTO: non ti possono clonare o rubare più niente, i tuoi soldi sono salvi

E’ in arrivo un nuovo metodo di pagamento che garantirà sicurezza nelle transizioni del denaro. I truffatori dovranno gettare la spugna.

Le carte di credito sono un ottimo mezzo per effettuare acquisti e inoltrare dei bonifici senza necessariamente avere dei portafoglio dei contanti. Non tutti sanno che la prima fu realizzata nel 1950 negli Stati Uniti d’America dopo che Frank McNamara dimenticò il denaro a casa e non ebbe modo di pagare il ristorante.

In quel frangente gli venne in mente l’idea di elaborare un metodo di pagamento tale da poter evitare questi disagi. Da allora sono cambiate tante cose ed ecco la disponibilità di varie carte, tra cui quella di credito, di debito e prepagate. Le prime due sono collegate a un conto corrente mentre la terza no.

A prescindere dalle differenze che ci sono, tutte possono essere prese di mira dai truffatori che mettono in atto nelle strategie con lo scopo di rubare tutto il denaro depositato in banca o in posta. Per fortuna sembra che a breve ci sarà una svolta.

Secondo quanto riportato sul sito abruzzo.sitirumors.it sembra che ci sia un nuovo metodo di pagamento che metterà a dura prova i truffatori. Non avranno più la possibilità né di rubare né di clonare le carte di credito. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo metodo di pagamento in arrivo

I malfattori cercano in tutti i modi di farla franca cercando di accedere ai dati personali delle persone e svuotare così il conto corrente. Una truffa messa in atto di frequente è quella in cui si fa credere alla persona che si reca a uno sportello bancomat di non aver effettuato l’operazione del prelievo. In realtà i truffatori inseriscono nella fessura di erogazione degli oggetti metallici che bloccano le banconote.

In questo modo le persone vanno via e in una manciata di secondi i malfattori vanno via con le tasche piene. Di recente si dice che la situazione cambierà in positivo. Stiamo parlando dei metodi di pagamento digitali che man mano si stanno diffondendo a discapito dei vecchi contanti. Ma in che cosa consistono? Andiamo subito a scoprirlo.

Impronta digitale, la chiave di svolta

Il sistema di pagamento è basato su i famosi ‘token’ ed è previsto entro il 2030 di abbandonare l’uso delle carte fisiche per dare spazio a dati biometrici come impronte digitali o scansioni facciali. Così facendo solo il diretto interessato potrà accedere al denaro del proprio conto corrente.

In questo modo il sistema sarà più sicuro e i pagamenti più rapidi. MasterCard con le banche sta lavorando per gettare le basi di questa nuova tecnologia innovativa garantendo così la sicurezza delle transazioni al 100%.