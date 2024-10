Debiti addio, ecco il sisteme (legale) per cancellarli tutti, per sempre, senza correre rischi I Non dovrai più tirare fuori un solo euro

Ecco il sistema completamente legale per poter cancellare in maniera definitiva tutti i debiti senza correre più rischi.

Gli italiani che da sempre sono considerati come un popolo di risparmiatori, oggi sono pieno di debiti. Purtroppo sono moltissime le famiglie che devono fare i conti con problemi economici che spesso rendono difficile affrontare le spese di ogni giorno.

La rottamazione quater ancora in vigore oggi, ha evidenziato come la maggior parte degli italiani hanno chiesto una rateizzazione dei propri debiti con l’Agenzia delle Entrate per poi non riuscire a far fronte al pagamento delle rate. Un problema non di poco conto, considerando anche che, saltando il pagamento delle rate, non si ha più la possibilità di richiedere una dilazione del debito.

Ma visto il gran numero di persone che non riescono a far fronte al pagamento, il quadro che ne viene delineato non è affatto incoraggiate.

Ecco che, in questa prospettiva, può essere interessante conoscere quello che è un istituto giuridico che permetterebbe, in maniera completamente legale, di evitare il pagamento del debito in maniera definitiva. Di seguito tutto quello che c’è da scoprire a riguardo di quello che potrebbe essere un modo per salvare le proprie tasche.

Debiti e scadenze

Quando si contrae un debito di qualsiasi genere occorre ricordare che ci sono sempre delle scadenze da rispettare, a maggior ragione nel caso in cui si tratti di cartelle esattoriali. Non rispettare le scadenze vuol dire dover pagare un importo maggiore per l’aggiunta di un eventuale mora o spese di ritardo.

Nonostante ciò occorre anche considerare che, ogni tipologia di debito, da quello contratto tra privati a quello con altri enti di credito ha un certo periodo di validità, passato il quale esso va in prescrizione. Un processo questo, che porta il singolo individuo a non dover più pagare il suo debito.

L’istituto della prescrizione per i tuoi debiti

Nel nostro Paese i tempi per quello che riguarda la prescrizione dei debiti sono regolati dal Codice Civile. Essi variano a seconda della tipologia di debito, ovvero dalle modalità con cui esso è stato contratto. In genere sono 10 gli anni di prescrizione previsti per quello che riguarda i debiti che derivano da rapporti commerciali e 5 per le bollette, come per i debiti tributati il cui termine di prescrizione può però subire delle interruzioni.

A dover far valere la prescrizione è il debitore che deve procedere con la contestazione della richiesta di pagamento. Un processo questo, in cui occorre considerare che ci sono termini che interrompono i termini di prescrizione come l’invio di decreti ingiuntivi e raccomandate.