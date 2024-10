Quanto vino possono bere ogni giorno senza rischiare nulla: è il contrario di quel che credevi, la nutrizionista ti spiega tutto

Il nutrizionista dà una risposta a quella che è una domanda che molti si pongono: quanti bicchieri di vino al giorno si possono bere senza rischi?

Bere vino una di quelle azioni che spesso compiamo per rilassarci, per concederci un piacere durante una cena tra amici o anche mentre leggiamo un libro sul divano. Insomma il degno sostituto di una tisana, un po’ come quando i duri uomini d’affari bevono scotch e fumano sigari.

Sì, avete ragione, forse vediamo un po’ troppe serie TV americane, ma fatto sta che sono pochi coloro che rinuncerebbero di buon grado al loro bicchiere di vino.

Ma a riguardo la popolazione mondiale si spacca letteralmente in 2. Da una parte ci sono i fervidi sostenitori del bicchiere di vino come fonte di benessere, dall’altra invece, c’è chi afferma che bere vino potrebbe essere addirittura dannoso per la salute dell’individuo. Come spesso succede, quando ci sono dubbi di questo genere, l’unico modo per avere una risposta è chiedere all’esperto.

Un nutrizionista allora, ci dice se effettivamente bere vino fa bene o male e soprattutto in che misura è possibile consumarlo in maniera giornaliera. Ecco cosa è importante sapere a riguardo.

Gli anziani ci dicono che il vino fa sangue

Gli anziani ci dicono che il vino fa sangue, ovvero che fa bene al cuore. Ma il nutrizionista invece ci conferma che si tratta solo di una leggenda metropolitana e a smentirlo è stata la Federazione mondiale di cardiologia. Il consumo di vino non ci dà nessun beneficio per il cuore e a dire il vero potrebbe addirittura essere il contrario.

Ad essere concorde anche l’Istituto Superiore di Sanità: l’idea del vino che fa bene al cuore, potrebbe anche essere vera, ma non vi è alcuna evidenza scientifica. Ovviamente, come vedremo anche di seguito, buona parte della differenza tra i benefici che si possono ricavare dal vino e l’assenza di essi, dipende molto dalla quantità che se ne consuma.

Quanto vino possiamo bere senza rischi?

In realtà uno studio condotto su The Lancet Public Health dall’OMS ci direbbe che non esiste un livello di consumo di alcol che possiamo considerare sicuro. Anche delle quantità minime potrebbero essere dannose per la salute. L’alcol è a prescindere da tutto, una sostanza tossica e potenzialmente cancerogena, quindi il suo consumo aumenterebbe il rischio di sviluppare tumori come quello al colon, fegato e intestino, oltre che al seno per le donne.

Ad ogni modo, secondo i nutrizionisti la soglia limite da non superare per evitare problematiche di salute è quella dei 2 bicchieri di vino al giorno. Ci sono però categorie che dovrebbero evitarne il consumo come le donne in gravidanza, i minori e coloro che hanno superato i 65 anni.