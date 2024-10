“Mangia biscottate ogni giorno”: ma non hai idea di cosa succede al tuo colesterolo e alla pressione I Ascolta SUBITO il nutrizionista

Lo consigliano in molti, ma se mangi biscottate ogni giorno dovresti sapere cosa succede al tuo colesterolo e alla tua pressione.

Il benessere del nostro corpo passa anche attraverso quello che mangiamo. Sappiamo bene che uno dei pasti più importanti della nostra giornata è sicuramente la colazione. Essa è il primo passo della giornata, quello che ci fornisce l’energia necessaria per affrontare gli impegni quotidiani.

Qualcuno è pronto a dirci che la colazione dovrebbe essere un pasto completo, che si compone di carboidrati, grassi, proteine. Sono ancora in troppi però coloro che ripiegano su un caffè al volo e corrono al lavoro, tirando addirittura fino a pranzo o all’aperitivo.

Ma tra coloro che fanno colazione abitualmente, ce ne sono veramente tantissimi che mangiano quotidianamente le fette biscottate. E in fondo le consigliano anche i più pronti e preparati nutrizionisti. Ci dicono di mangiare le fette biscottate con un velo di marmellata, ma siamo sicuri che sia una colazione veramente salutare?

Considerando la grande attenzione che si dovrebbe avere nei confronti di quello che è comunque il primo pasto della giornata, occorre forse conoscere il segreto delle fette biscottate. Ci sono alcuni cibi che ci vengono presentati come salutari, ma in realtà non lo sono appieno.

Su cosa possono incidere le fette biscottate

Occorre sottolineare come buona parte del benessere che si può ricavare dal consumo di fette biscottate dipende in maniera diretta dalla tipologia di prodotto che si sceglie di acquistare. Le fette biscottate impattano sul colesterolo, soprattutto se si scelgono quelle con farine particolarmente raffinate.

Le fette biscottate poi vanno ad aumentare anche i grassi presenti nel sangue e in alcuni casi a creare un picco glicemico che non aiuta di sicuro la concentrazione. Infine sembra che le fette biscottate siano in grado di operare una notevole influenza sulla pressione arteriosa.

Saper scegliere per una salute maggiore

Innanzitutto è opportuno scegliere fette biscottate che siano integrali o arricchite con cereali: questo sarebbe il miglior prodotto in assoluto per prevenire il picco del colesterolo. Allo stesso modo è opportuno evitare tutte le fette biscottate con grassi aggiunti, in cui sono presenti oli o burro. E attenzione anche alle fette biscottate con gli zuccheri aggiunti, ovvero a base di farine raffinate come la 00, le quali non fanno altro che aumentare lo zucchero nel sangue.

Infine, le fette biscottate se consumate ogni giorno possono avere un impatto sulla pressione arteriosa. Questo dipende soprattutto dal sodio contenuto, quindi nel caso in cui si soffra di pressione alta, il consiglio è quello di evitare la scelta dei fette biscottate ricche di sodio.