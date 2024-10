Divieto di stendere il bucato sul balcone: lo facciamo tutti da secoli, ma la LEGGE non lo permette più I Prendi nota (e anche un’asciugatrice)

Adesso è reato anche stendere i panni sul proprio balcone: se ci sono queste condizioni rischi davvero grosso.

Se in alcune nazioni, come ad esempio gli Stati Uniti, stendere i panni ad asciugare all’aria non è più una consuetudine grazie all’ampia diffusione dell’asciugatrice, in Italia questo elettrodomestico fa ancora fatica a entrare nelle case degli italiani, che preferiscono far asciugare all’aperto capi di vestiario e biancheria.

L’asciugatrice, infatti, presenta ancora alcuni problemi non proprio trascurabili: per prima cosa è un elettrodomestico che ha un costo ancora piuttosto elevato sul mercato; inoltre, si tratterebbe di un ulteriore dispositivo che andrebbe a far alzare, e non di poco, la bolletta dei consumi energetici.

In Italia, per altro, è presente un certo retaggio culturale che viene dalle nostre nonne, le quali, molto spesso, ritengono che l’asciugatura all’aria sia migliore rispetto a quella in asciugatrice: è un aspetto sicuramente non razionale, che, comunque, condiziona abbastanza profondamente anche le abitudini delle generazioni più giovani, reticenti all’acquisto di un’asciugatrice anche per questioni legate allo spazio presente in casa.

Eppure stendere i panni sul balcone in alcuni casi può persino costituire un illecito punibile dalla legge: non si tratta solo di regolamenti condominiali, ma anche di leggi nazionali. Vediamo quando è meglio evitare.

Stendere i panni, si rischiano imponenti sanzioni

Seppure dovrebbe essere una valutazione unicamente spinta dal buonsenso, per stendere i panni senza conseguenze è necessario assicurarsi che il loro gocciolare o la loro estensione – nel caso di lenzuola, per esempio – non vadano a intaccare il balcone della persona che, eventualmente, si trova al piano inferiore al nostro.

In alcuni casi, seppure estremi, infatti si può persino ricadere del reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) se dal balcone superiore provengono sostanze in grado di imbrattare la proprietà sita al piano inferiore.

Stendere i panni, meglio l’asciugatrice

Nel caso in cui si configuri l’illecito di cui sopra, allora la pena prevista per il reato di getto pericoloso di cose è l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206 euro: un tipo di sanzione tutt’altro che trascurabile.

Pertanto, nel caso in cui abitiate in un condominio in cui si rischia di sgocciolare, con i panni, sul balcone di sotto, l’ideale è proprio procurarsi una asciugatrice, così da eliminare ogni dubbio di possibile illecito. Seppure il costo iniziale sia consistente, specie se scegliete un modello che abbia una classe alta, questo investimento vi ripagherà in pochissimo tempo.