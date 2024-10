Metti da parte i tuoi soldi senza far troppe rinunce: i 20 segreti che nessuno ti svela per mantenere il portafogli gonfio senza sprechi

Una imperdibile raccolta di consigli degli esperti per mettere da parte un gruzzoletto senza troppe rinunce. I 20 segreti che non conosci.

Il sogno di molti di noi sicuramente è quello di riuscire a risparmiare. Un sogno perché oggi con la crisi economica in atto diventa sempre più difficile, se non impossibile.

Chi prende un normalissimo stipendio fa sempre più fatica ad arrivare a fine mese, figurarsi a far avanzare qualche spicciolo.

Un tempo era molto più semplice, quando la moneta aveva davvero valore. Oggi quanto vale un euro? Non riusciamo a coprire le normalissime spese quotidiane e mensili, per questo tante famiglie sono in affanno.

Nel nostro piccolo, vogliamo offrire 20 consigli, 20 piccoli spunti offerti da alcuni esperti per poter almeno provare a risparmiare qualcosa. Vale la pena tentare.

I segreti per risparmiare

Il primo consiglio per mettere da parte un po’ di soldi è un po’ rischioso e richiede un minimo di capitale iniziale, ma investire in azioni, obbligazioni e simili consente di far accrescere di molto i risparmi. Secondo punto: controlla le offerte e i contratti che hai sottoscritto e valuta di cambiare per spuntare la tariffa migliore. A fine anno avrai risparmiato un bel po’. Un consiglio molto pratico è il terzo: pianifica le vacanze già in inverno. Più parti in anticipo, e più offerte troverai. Altro consiglio di vita pratica, che sembra ovvio ma non lo è: preparare i pasti a casa invece che mangiare fuori durante la giornata è più conveniente. Ti basta solo un po’ di organizzazione. Questo si lega direttamente al quinto consiglio: taglia le spese inutili e superflue, e non cedere agli acquisti impulsivi.

Anche il sesto è una conseguenza: fai un bilancio mensile e attieniti ad esso. Ancora: prova a creare un fondo di emergenza. Con poche decine di euro al mese potrai accantonare una somma per fare fronte alle spese impreviste senza toccare i risparmi. E prova a trasferire automaticamente parte dello stipendio su un conto che non usi. Da dimenticare. Nove: stabilisci un obiettivo di risparmio che sia fattibile, sarà uno sprone in più. E poi crea un budget personale.

I 20 consigli degli esperti

Gli altri consigli sono molto pratici. Usa la regola 50-30-30, che significa destinare il 50% dello stipendio alle necessità, il 30% ai desideri e il 20% al risparmio. Acquista confezioni famiglia che costano meno, e fai sempre la lista della spesa. E attieniti ad essa. Prova, ove possibile, di utilizzare carte con cashback, senza però esagerare troppo. Spulcia i volantini e sfrutta le offerte.

Vendi ciò che non ti serve più, oggi esistono tante app che lo consentono. Farai spazio in casa e guadagnerai qualcosa. E allo stesso modo cerca di acquistare prodotti di seconda mano. Impara a ridurre i consumi – spegni le luci che non ti servono e non lasciare nulla in standby – e fatti aiutare dalle tantissime app specializzate per il risparmio. Infine, impara a dire di no alle tentazioni. Sono solo piccoli consigli, ma qualcosa potrai ottenerla.