Bonus di Natale, 100 euro per tutti (o quasi): ecco chi hanno escluso e perché I Scopri se ci rientri anche tu

100 euro come bonus di Natale pronti quasi per tutti. Ecco però chi purtroppo ne verrà escluso e non ne potrà beneficiare.

La buona notizia per la fine del 2024 ci sarà una bellissima sorpresa per buona parte degli italiani. Un bonus da 100 euro che andranno a formare quello che comunemente viene chiamato Bonus di Natale. Arriverà direttamente in busta paga per milioni e milioni di persone e saranno 100 euro netti, senza alcuna tassazione.

A decidere la presenza del bonus nell’economia italiana è stato il decreto Omnibus che è attualmente all’esame del Senato, ma che dovrebbe lasciar spazio al bonus, proprio nel mese in cui le famiglie hanno maggior bisogno di denaro.

Un Natale un po’ più leggero veramente per moltissimi, o almeno per coloro che rientreranno nella ristretta cerchia di coloro che potranno godere del bonus. La misura una tantum costerà allo stato Italiano 100 milioni di euro e al momento non è previsto che venga di nuovo utilizzato.

Peccato per tutti gli esclusi dalla misura, per cui ci si chiede se verranno presi altri provvedimento e se si sono esaurite qua le possibilità di avere un importo extra nel mese di dicembre. Cerchiamo allora di fare chiarezza.

Gli esclusi saranno gli incapienti

Come ogni misura che viene indetta dallo stato ci sono dei requisiti da rispettare per riuscire ad ottenere il bonus di cui, in questi giorni tanto si sta parlando. Ovviamente il limite che verrà imposto sarà per quello che riguarda il reddito, che non dovrà superare un certo importo.

Quindi, coloro che verranno considerati incipienti, non potranno certo beneficiare del bonus, previsto però per un gran numero di italiani. Le polemiche in merito non sono state poche e in realtà alcuni hanno recriminato che in questo modo buona parte della popolazione in difficoltà viene lasciata senza sostegno.

Se sei tra questi dovrai rinunciare al bonus

Ad essere esclusi dal bonus di 100 euro saranno i lavoratori autonomi e i pensionati, anche se con redditi inferiori ai 28 mila euro. Quindi non potranno beneficiarne coloro che sono considerati incaponiti anche si troveranno nella no tac area.

Proprio da questa decisione sono nate le discussioni di coloro che sono certi che verranno esclusi coloro che in effetti potevano averne il bisogno, pensando soprattutto ai pensionati. Una misura di sostegno al reddito che come sempre divide l’Italia intera.