Non sopporti i vicini? Ora per legge puoi chiedere il DISTACCO dal Condominio: se non sai cos’è, ascolta l’esperto, ti dice cosa fare e i vantaggi

Se abiti in un condominio di stressa, sappi che adesso la legge ti permette di distaccarti da esso in maniera molto semplice. Ti dice l’esperto come farlo.

I condomini non sono di certo un luogo facile in cui abitare. Se si è fortunati si riesce ad avere all’interno del proprio palazzo dei condomini che sono piuttosto malleabili, con cui è possibile avere un dialogo e potersi approcciare facilmente. Peccato che nella maggior parte dei casi all’interno dei condomini è una lotta continua per quelli che secondo alcuni sono i propri diritti e non vengono rispettati.

Le diverse personalità che sono all’interno del palazzo potrebbero rendere la vita di condominio veramente un inferno. Questo è il motivo per cui occorre prestare attenzione alla gestione dell’edificio, compito piuttosto arduo, che spetta generalmente all’amministratore di condominio.

La maggior parte dei problemi nasce nel momento in cui si deve intervenire sugli immobili e quindi si chiede ai condomini di compartecipare alle spese.qualcosa che non tutti accettano di buon grado e che spesso crea lotte intere veramente molto ardue.

Quello che però in pochi sanno, e che potrebbero creare ancora maggiore scompiglio, che è possibile chiedere il distaccamento da condominio. In questo modo ci si potrà sottrarre a quelli che sono gli oneri previsti per tutti coloro che fanno parte degli inquilini del palazzo. Una pratica possibile, ma a cui occorre prestare attenzione.

Quali sono i compiti di un condominio

Sono due tipologie di condominio a cui ci possiamo trovare di fronte, da una parte ci sono i condomini verticali, ovvero quelli che si sviluppano su palazzi a più piani, dall’altro invece ci sono i condomini orizzontali e in genere vengono formati da singole villette.

All’amministrazione del condominio spetta all’arduo compito di prendersi cura di quelle che sono le parti in comune all’interno del condominio.nei momenti in cui si deve provvedere con della manutenzione che sia ordinario straordinaria, si va a chiedere agli inquilini di cooperare alle spese da sostenere. Questo diventa spesso l’ago della bilancia per numerose discordi. Decidendo di distaccarsi dal condominio tutto questo non avverrebbe più.

Come distaccarsi dal condominio

Occorre innanzitutto considerare che nel caso in cui si viva in affitto all’interno di un condominio, non si può prendere la decisione di distaccarsi da esso.tale scelta deve essere presa solo ed esclusivamente da proprietari dell’immobile. A decidere deve essere l’assemblea di condominio, che può dare il consenso allo scioglimento. Quello che la legge impone che a godere dei vantaggi del distacco non è solo la singola persona che lo ha richiesto, ma l’intero condominio.

Una condizione che può verificarsi solo nel caso in cui l’edificio può essere diviso in parti che possono essere fabbricati autonomi, in caso contrario, è impossibile richiedere l’autonomia da condominio.