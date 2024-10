Tra un mese dormi un’ora in più: cambio definitivo, ultima volta o no, che caos I Ecco come stanno le cose davvero

Potrai dormire un’ora in più tra solo un mese, un cambio definitivo che non ci sarà mai più. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Il cambio dell’ora è qualcosa che da sempre crea non poche discussioni. In effetti non sono pochi gli italiani che vorrebbero che esso non fosse più applicato, ogni volta si crea un certo sfasamento che sembra quasi un jet leg, probabilmente è questo il motivo per cui, questo cambiamento è tanto temuto, quando indispensabile.

Tra un mese, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre sarà il momento di spostare le lancette dell’orologio di un’ora indietro e quindi recupereremo un’ora di luce al mattino, perdendola la sera. Insomma, inizierà quel triste periodo dell’anno in cui alle 5 sembra già essere notte fonda, ma che ci permette di avere un ritmo ben preciso.

Quindi alle 3 di notte, si sposteranno le lancette indietro, ma ormai abituati come siamo agli smartwatch, loro faranno tutto da soli. Le giornate sembrano più corte fino a toccare il picco più basso del 21 dicembre data in cui il sole tramonterà alle 16:40.

Ma cosa comporta il cambio dell’ora da legale a solare? Introdotto per risparmiare energia, ha non poche conseguenze su ognuno di noi.

La tua mente potrebbe risentirne

Ci si sofferma sempre troppo poco, ma questo cambio dell’ora a livello psicologico può portare una serie di problematiche. Si potrebbe soffrire di ansia e di alterazioni dell’umore, ma anche di inappetenza o al contrario di una sensazione di molta più fame del solito.

Ovviamente poi, a seconda delle abitudini e del carattere di ogni singolo individuo. Ovviamente il cambio dell’ora influisce negativamente anche sui ritmi di veglia/sonno, che di riflesso porta il suo effetto negativo nella vita di tutti i giorni, creando non poche problematiche.

Attenzione alla sindrome da fuso orario

Il grande problema di questo cambio d’orario è quella che comunemente viene definita come sindrome da fuso orario. Difficile abituarsi a un orario diverso da quello a cui si era abituati fino a sola qualche ora prima. Ci si potrebbe sentire fuori fase, stanche, spossati. L’alterazione dell’umore è il sintomo più evidente in questi casi.

Andando a modificare il ritmo di luce e buio sembra ovvio comprendere che è difficile per il nostro corpo abituarsi in tempi brevi e per questo motivo affrontare il cambio diventa veramente stancante. Questo, in definitiva, potrebbe anche influire negativamente sul proprio sistema immuni, rendendoci più inclini ad essere contagiati dalle malattie di stagione.