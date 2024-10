Se hai la partita IVA, preparati da subito: sarà il peggior Natale di sempre per te I In arrivo la batosta peggiore di sempre

Forse il peggior Natale della storia per tutti coloro che hanno la partita IVA. È in arrivo la batosta che di sicuro nessuno si aspettava, ecco cosa succede.

Essere una Partita Iva in Italia non è certo semplice. Purtroppo siamo un paese che su questo fronte non offre particolari diritti, non offre spazio a una gestione del lavoro che potremmo definite, almeno in parte agevolata. Non si ha diritto a malattia pagata, maternità, permessi speciali, semplicemente ci si organizza come meglio si può per riuscire a far collimare tutto.

Troppo spesso il bisogno di lavorare di coprire le spese porta a mettere da parte se stessi e la propria famiglia, perchè in fondo, si è delle partita Iva, sembra essere quasi normale. Ma senza dilungarci ulteriormente sull’argomento, perchè non ci sembra questa la sede, la notizia che oggi arriva è che questo Natale per coloro che lavorano in piena autonomia non sarà affatto semplice.

Che la stretta fiscale sia già forte sui liberi professioni, questo lo si sa già, ma sembra proprio che la questione potrebbe peggiorare.

In Italia il numero di lavoratori autonomi tocca cifre veramente molto elevate, 5 sono i milioni di italiani che lavorano come autonomo, con Partita Iva. Proprio per loro, purtroppo, si prospetta un Natale letteralmente rovinato. Ma cosa succederà?

Un’idea completamente sbagliata

Il problema di base sta nell’idea, spesso sbagliata, che il lavoratore autonomo sia “avvantaggiato“, in fondo è il capo si se stesso. Ma questo vuole anche dire che, deve essere in grado di gestire il proprio tempo in autonomia, rinunciando a parte della sua vita privata per un lavoro in cui è pianamente responsabile.

Differente la posizione del dipendente che è tutelato in ogni caso, possono permettersi il lusso di ammalarsi, cosa che invece, non ha un lavoratore autonomo e in taluni casi possono accedere ai bonus a cui non hanno diritto i lavoratori autonomi.

La batosta di Natale

No, nostri cari partita Iva, tranquilli, non ci sono tasse da pagare ma le solite cattive notizie. Per chi lavora in autonomo il Natale vuol dire, o perdere molti giorni di lavoro, per via delle festività, ovvero, dover rinunciare a qualche pranzo o cena tra amici e parenti proprio per dover compiere il proprio dovere.

Inoltre il bonus di 100 euro previsto per alcune categorie di lavoratori dipendenti, ovviamente non riempirà il portafoglio dei Partita Iva. Come si dice? Oltre al danno anche la beffa.