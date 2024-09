Corsa alla montagna, altro che low cost: case in vendita a prezzo stracciato, occasioni uniche d’inizio Autunno, non far passare il periodo o scatta il rincaro

Se cercate un paradiso per la prossima estate o una casa dove passare il capodanno fuori città, questo è il momento per comprare.

Sono molte le persone che in questo periodo di rientro dalle ferie sognano già di potersi nuovamente ritirare in un luogo tranquillo lontano dalla routine quotidiana lavorativa.

Per chi ama la montagna, soprattutto, al momento ci sono delle prospettive di acquisto davvero rosee che rischiano, a causa di fattori legati anche a banche internazionali come la Bce o la Banca Centrale Americana, di scomparire in un batter d’occhio in caso di rialzi dei tassi di interesse.

Numerosi sono i progetti per far riprendere vita ad alcuni borghi italiani meravigliosi che si sono svuotati a causa della problematica del lavoro, che ha spinto i giovani a migrare verso centri più grandi.

Inoltre ci sono alcune particolari località molto suggestive in cui i prezzi sono davvero convenienti in questo momento: ecco quali sono i luoghi in cui è ideale acquistare un immobile in Italia.

Corsa alla montagna: compra una casa qui

I progetti di vendita per case in borghi disabitati a un euro sono diversi nel nostro Paese, ma oggi parliamo di località già assiduamente frequentate seppure non presenti all’interno di itinerari del turismo mainstream.

Ad esempio tra le località montanare più economiche per l’acquisto della casa ci sono Sella Navea, Piancavallo e Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, dove le case sono in vendita a un prezzo che oscilla dai 1650 ai 2300 euro a metro quadro.

Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino le regioni ideali

In Lombardia e Trentino Alto Adige ci sono rispettivamente le località di Clusone e Peio, dove gli immobili per l’acquisto non vanno oltre il prezzo di 2200 euro al metro quadro. Non è il caso di lasciarsi scappare queste opportunità: le case possono essere acquistate e se ne possono fare diversi usi.

Ad esempio per quanti lavorano in smart working e non amano la vita frenetica della città, è possibile stabilirsi in modo permanente nella casa in montagna e godere della pace dei borghi montanari e della loro atmosfera suggestiva tutto l’anno. Altri scelgono di tenerla, invece, come seconda casa, andando a passare i periodi di festa proprio in questi luoghi meravigliosi che hanno un sapore antico. I vantaggi di vivere in paesi o piccole cittadine sono numerose, a partire dall’assenza di traffico ai servizi a misura d’uomo.