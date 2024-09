Addio ai bonifici: da oggi li hanno vietati I Lo ha deciso la UE: svolta epocale, ecco cosa cambia per i cittadini da subito

L’UE ha ormai preso le sue decisioni che decreteranno una vera svolta epocale per tutti i cittadini, ecco cosa cambia e perchè diremo addio ai bonifici.

La normativa continua a cambiare e star dietro alle nuovissime regole potrebbe non essere semplice come si può pensare. Di contro, non conoscere le regole, potrebbe essere causa di severe sanzioni o comunque di possibili interventi da parte delle autorità. Sembra che ci siano in vista ancora altre modifiche.

Quello che si cerca di fare è di favorire un comportamento che sia rispettoso delle regole da punto di vista fiscale, prendendo consapevolezza di quanto agire nella maniera sbagliata, sia effettivamente dannosa per l’economia intera.

I pagamenti tracciabili sono ciò che dovrebbe permettere a coloro che sono addetti al controllo di agire in maniera molto più semplice, sia offrendo la possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni a chi ne ha diritto, che invece provvedere al controllo di azione che vanno contro le regole.

Quindi quello che, grazie alla nuova normativa si cerca di raggiungere è un miglioramento degli scambi economici, soprattutto all’interno della Comunità Europea. Questa volta ad essere toccati dai provvedimenti saranno i bonifici istantanei oltre alle commissioni bancarie.

Saluteremo per sempre le commissioni bancarie?

Detto tra noi, lo si sogna ormai da molto tempo, perchè se c’è una spesa che proprio non piace a nessuno sono quei pochi euro per le commissioni bancarie, che vanno dall’euro fino anche ai 6 euro. L’Unione Europea avrebbe lanciato l’idea di abolire i costi dei bonifici per andare a migliorare lo scambio di denaro con mezzi tracciabili.

Particolare attenzione per i bonifici istantanei che, al momento prevedono commissioni molto più elevate del bonifico ordinario. Alle banche potrebbe essere vietata la loro applicazione, quindi non si pagherà più di quanto si provvede al pagamento del bonifico ordinario.

Ma anche i bonifici sono sull’orlo del cambiamento

Verranno, con ogni probabilità bloccati i bonifici. No, non ci riferiamo a qualsiasi bonifico, ci si riferisce in maniera particolare ai fondi che dai conti deposito dovranno essere utilizzati per i pagamenti. Sarà ancora possibile farlo, ma prima occorrerà spostare le finanza su un conto corrente intestato non deposito.

In Italia la novità sarà ancora maggiore considerando che attualmente per i conti deposito è prevista la possibilità solo di prelievo e di versamento.