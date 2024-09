Nuovo megabonus da 28.000€: questo è golosissimo, non lasciartelo scappare

Un nuovo megabonus da 28 mila euro, ormai lo vogliono veramente tutti. Non lasciarti scappare questa importante occasione.

Settembre è il mese delle ripartenza e ovviamente lo è anche per il nostro caro governo che ha il durissimo compito di andare a lavorare su quella che sarà la prossima legge di bilancio 2025. Tutti i cittadini italiani stanno aspettando che ci siano le nuovissime misure che hanno l’arduo compito di far ripartire l’economia.

Ovviamente tra le misure più attese ci sono i bonus, che ovviamente hanno creato non poco dibattito anche quest’anno. Purtroppo nonostante lo Stato italiano riconosce il bisogno dei suoi cittadini di avere un aiuto a livello economico, purtroppo ha anche il dovere di amministrare le limitate possibilità di fondi.

Sappiamo bene che i bonus hanno molto aiutato i cittadini italiani, con importi in grado di offrire la possibilità di gestire spese anche molto importanti. Tra quelle per cui maggiormente si è deciso di beneficiare dei bonus ci sono le spese di ristrutturazione.

Ristrutturare gli immobili è costoso, ma il superbonus aveva dato un grande aiuto. Ma adesso senza più la possibilità di accedervi, tutto sembra diventato molto più difficile, ad intervenite gli esodati bonus. Ecco allora le novità a riguardo.

Chiariamo innanzitutto cosa sono gli “esodati bonus”

Gli “esodati bonus” sono un’associazione nata spontaneamente che cerca di tutelare coloro che hanno investito i propri soldi per provvedere alla ristrutturazione, ma non riescono ad ottenere il bonus dallo Stato. La loro capacitò di contrattazione e la notevole pressione creata, ha fatto in modo che venisse pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza, per ottenere il contributo a copertura delle spese datate 2024.

In particolare, è possibile accede al bonus per interventi di efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica.

Il calcolo e gli importi

Il calcolo del contributo a cui si ha eccesso è quello del quoziente familiare superbonus, il tetto massimo di spesa che si può sostenere è pari a 96 mila euro, con una percentuale del 30%, questo sostanzialmente vuol dire che è possibile ottenere fino a un massimo di 28 mila euro.

La domanda deve essere presentata attraverso il sito dell’Agenzi delle Entrate con trasmissione entro il 31 ottobre 2024.