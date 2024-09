Le auto volanti sono realtà tanto che la polizia le sta già usando con successo | Vedrai anche tu atterrare in strada questi trabiccoli

Adesso le auto volano veramente, i primi modelli li stanno utilizzando i corpi di pulizia ma presto vedremo il modello in strada.

Erano gli anni ’80/’90 quando ci dicevano che ben presto le auto sarebbero volate, insomma, di sicuro ci si aspettava che nel 2024 il mondo sarebbe stato all’altezza dei film fantascientifici e di quelli che sono state da sempre le loro prospettive.

Fino a non poco tempo fa, però, si credeva di essere molto lontani dalla possibilità di poter spiccare il vuole a bordo della propria automobile, ma adesso sta per cambiare veramente tutto. In questi ultimi mesi, a partire dalle automobili elettriche, le vetture hanno subito un buon sviluppo tecnologico e sono arrivare ad essere dei veri e propri ritrovati tecnologici.

Ci si aspetta sempre di più nel corso degli anni e si è certi che ad oggi ancora c’è molto lavoro da fare. Intanto ecco le automobili che volano, che, in effetti, ricordano molto quelle che sono state rappresentate in alcuni cartoni animati sul futuro.

Una vettura in grado di camminare in strada e di prendere il volo, attualmente in dotazione alla polizia di stato, forse le vedremo presto in strada.

La mobilità del futuro è molto versatile

Il futuro ci impone soluzioni sempre più smart. Le auto elettriche non sono di certo sufficienti e quello che occorre è una micromobilità che permetta di avere soluzioni differenti a seconda delle necessità. Ma le dimensioni ridotte non sono sufficienti per gli automobilisti, ecco che allora compaiono le automobili che volano.

Ovviamente la soluzione sembra essere in via di sviluppo, ma intanto viene presentata la Pegasus E in grado di raggiungere in volo, un’altitudine di 1.800 metri e una velocità dino a 160 km/h. Nel momento in cui la su utilizza per il trasporto terrestre, invece, la velocità si ferma a 120 km/h con motore elettrico.

Arrivato il via libera a queste vetture futuristiche

L’auto volante Pegasus E è stata approvata in Australia, dove viene utilizzata anche come taxi, ma anche in Cina e in America, in particolare a Las Vegas. Inoltre ad averlo già in dotazione è la polizia di Melbourne, che può finalmente tenere a bada la criminalità in maniera molto più semplice.

I punti di forza sono la carrozzeria in fila di carbonio che la rende quasi indistruttibile, oltre ovviamente alla grandissima utilità. Si prevede che ben presto si possa utilizzare in tutto il mondo.