Gamification, la chiave per farti smettere di usare lo smartphone mentre sei al volante | I risultati dello studio

Il gamification ti potrebbe aiutare a non utilizzare più lo smartphone mentre sei alla guida, ecco di cosa si tratta.

Il Codice della Strada ci dice che è severamente vietato utilizzare lo smartphone mentre si è alla guida. Con la riforma delle regole che vigono in strada, si è provveduto anche ad inasprire le sanzioni per tutti coloro che non rispettano tale regola.

Quindi per chi viene sorpreso nell’utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida, oltre a pagare la sanzione si vede anche detrarre dei punti dalla patente. Il tutto per dissuadere da un comportamento che statisticamente ha portato a un gran numero di incidenti, anche mortali.

Distrarsi mentre si è al volante significa non essere pronti e reattivi in caso di bisogno, distrarsi e non intervenire sull’auto velocemente. Tutto questo si rivela essere un grandissimo problema che deve essere risolto per evitare ulteriori incidenti che riempiono le cronache nere.

Sembra che, secondo uno studio specifico, ci sarebbe un modo per azzerare gli incidenti in auto per via dell’uso del dispositivo mobile. Ecco in che modo si interviene per la risoluzione della problematica. Lo studio a riguardo ha toccato più di 1600 automobilisti.

Un esperimento veramente affascinante

Quindi più di 1600 persone sono state reclutate per svolgere uno studio molto interessante. Ai gruppo con diversi livello di intervento si è aggiunto il funzionamento di una App che sarebbe in grado di rivelare se il conducente ha utilizzato lo smartphone mente era alla guida.

Successivamente lo studio ha rivelato come si sia passati da più di 6 minuti nell’arco dell’ora in cui si utilizza lo smartphone, si sia passati a un solo minuto. Questo ovviamente non ha fatto altro che migliorare la prestazione alla guida di coloro che si sono sottoposti allo studio specifico.

Il gamification funziona per davvero

5 sarebbero stati i gruppi di partecipanti. Nei primi 3 gruppi ad ogni utilizzo del dispositivo cellulare durante la guida seguiva una serie di notifiche. Per il quarto gruppo si è aggiunta una competizione, con posizioni in classifica. Per il quinto gruppo, al vincitore si offriva un premio di 5 dollari, che sarebbero poi diventati 2 mila dollari.

Il premio che veniva offerto ha fatto in modo che si riducesse il numero di minuti di utilizzo dello smartphone in maniera radicale. Questo prova come il gamification sia efficace per ottenere un buon risultato.