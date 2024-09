Direttore di banca investe tutti i risparmi dei suoi clienti in Bitcoin per un WhatsApp fraudolento | Condannato a 24 anni di carcere

Una condanna che non riporterà certo i risparmi ai suoi investitori: ecco come è stato truffato il direttore.

Da vittima a carnefice, questo il percorso di Shan Hanes , ex amministratore delegato di una banca che si è fidato nell’investire una somma incredibile in un portafoglio gestito da terzi.

Si tratta della dimostrazione di quanto sia facile, anche per un addetto ai lavori, cadere preda di truffatori digitali in questo momento storico in cui il denaro viene principalmente gestito tramite internet. Infatti Shan Hanes era stato contattato da quelli che si sarebbe scoperto essere truffatori tramite un semplice messaggio sulla piattaforma Whatsapp.

Hanes non era certo del tutto innocente: dopo essere stato contattato da quelli che non sapeva essere truffatori, l’ex direttore bancario ha investito inizialmente i propri soldi, ma non solo. Successivamente ha iniziato a rubare fondi a una chiesa e ha fatto lo stesso sia con un club di investimenti che con il fondo universitario di sua figlia.

Le sue frodi hanno portato al fallimento della Heartland Tri-State Bank, una piattaforma del Kansas: il crollo bancario ha causato perdite milionarie ai suoi clienti e investitori.

Hanes era stato avvertito, ma non aveva dato credito ai consigli

Una ulteriore beffa risiede nel fatto che a quanto pare l’ex direttore era stato avvisato da un vicino, il quale gli aveva detto che i suoi contatti stavano mettendo in scena una truffa. Hanes, però, ha scelto di non dare credito a questo avvertimento e ha continuato a trasferire milioni ai truffatori, nei quali, evidentemente, aveva riposto maggiore fiducia.

A causa delle scelte di cattiva gestione del denaro del condannato, alcuni clienti hanno perso addirittura l’80% dei loro risparmi previdenziali.

Recupero del denaro impossibile per molti clienti

Se per i clienti della banca la situazione è stata attutita -la Federal Deposit Insurance Corporation ha coperto le perdite di 45 milioni di euro, gli investitori della banca hanno comunque perso 9 milioni – per altri la situazione non è stata altrettanto morbida. Molti non riusciranno in alcun modo a recuperare le somme perdute.

Shan Hanes è stato condannato a 24 anni di reclusione per appropriazione indebita: il condannato continua a sostenere che riuscirà a recuperare i soldi avendo abbastanza tempo a disposizione. Non resta che restare a guardare: in fondo 24 anni potrebbero essere proprio il tempo necessario per recuperare le somme perdute.