Legge 104, tutti i beni gratuiti a cui hai immediatamente diritto | Fino a oggi nessuno ne sapeva nulla

Chi gode dei diritti della legge 104, può accedere ad alcuni beni in maniera completamente gratuita. Ecco quello che in molti ancora non sanno.

Parlare di disabilità non è mai semplice, non sono pochi i lavori a livello giurisdizionale che sono stati portati avanti proprio per un maggior rispetto di tutti coloro che fanno parte di una fascia della popolazione più debole. La legge 104 è stata introdotta affinché vengano tutelati i diritti e venga in qualche modo facilitata la vita di tutti coloro che soffrono di una patologia invalidante.

Ovviamente non ci si riferisce solo ed esclusivamente a coloro che utilizzano una sedia a rotelle per muoversi. La legge 104 e l’invalidità, abbraccia una serie molto ampia di patologie che possono in qualche modo influire sulla qualità della vita quotidiana.

Proprio questa influenza, ha fatto in modo che si pensasse a una legge che li tutelasse in maniera ampia e totale. Non sono pochi i vantaggi, se così possiamo chiamarli, a cui possono accedere coloro che sono stati dichiarati invalidi dalla commissione medica Inps.

Ricordiamo a tal proposito che l’invalidità può avere diversi gradi, e manifestarsi in maniera più o meno grave. Ma quello che attualmente ci sta a cuore è che tutti vengono a conoscenza dei diritti che possono sfruttare nel caso in cui siano persone tutelate dalla legge 104.

Le agevolazioni in sede di 730

Come ogni anno tutti gli italiani sono obbligati a presentare il modello 730 presso l’agenzia delle entrate. Ovvero tutti gli italiani sono obbligati a provvedere alla dichiarazione dei redditi affinché per loro sia possibile ottenere eventuali rimborsi, detrazioni, ovvero provvedere al pagamento delle imposte sul reddito.

I titolari di legge 104 e i loro familiari, definiti Caregiver, hanno diritto a pagare un Iva agevolata al 4%, anziché al 22%, è una detrazione Irpef del 19% per quello che riguarda le spese mediche sostenute durante l’anno. Inoltre si ha diritto all’esenzione dall‘imposta di trascrizione per eventuali passaggi di proprietà e anche il bollo auto nel caso in cui la vettura sia destinata al trasporto del disabile.

Ci sono dei beni che puoi acquistare gratis, o quasi

Ci sono numerose agevolazioni per quello che riguarda l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, al sollevamento o alla deambulazione della persona disabile. Viene riconosciuta inoltre l’Iva agevolata per quello che riguarda l’acquisto dei servoscala o altri mezzi similari, protesi ausili per menomazioni di qualunque genere, protesi dentarie, apparecchi per le per facilitare l’audizione ai sordi, poltrone e veicoli simili per permettere a persone con disabilità di muoversi più agevolmente.

Inoltre si ha diritto a prestazioni di servizio che permettano di eliminare eventuali barriere architettoniche all’interno della propria abitazione e non solo. Lo stesso beneficio si può applicare sull’acquisto di sussidi informatici e tecnici. Infine quello che in pochi sanno e che grazie alla legge 104 è possibile avere uno sconto netto su alcune tasse come quelle universitarie.