Serratura porta blindata, stai utilizzando una tecnologia di 40 anni fa | Cambiala subito con questa, è impenetrabile

Se pensi di essere al sicuro con una porta blindata allora ti sbagli: ecco la nuova tecnologia davvero impenetrabile.

Negli ultimi anni il tema della sicurezza è sempre più al centro dal punto di vista sociale: il crimine in alcune zone sembra essere in costante aumento e i cittadini temono di essere derubati o danneggiati da malintenzionati persino all’interno delle proprie case.

Sono molte le persone che hanno porte blindate, al contrario è difficile trovare abitazioni con porte o portoncini leggeri, nonostante ciò, però, non tutti sanno che la tecnologia utilizzata per la realizzazione delle porte blindate può essere manomessa e che oggi ce ne sono di molto più sofisticate.

Chiaro è che anche i malintenzionati tendono ormai ad aggiornarsi e stare al passo con la tecnologia, ciò che le persone oneste, comunque, possono fare, è dotarsi di serrature e sistemi di allarme all’avanguardia per tentare di proteggere se stessi il più possibile oppure la casa quando ci si trova in vacanza.

A proporre delle ottime soluzioni sono le ferramenta che si tengono più aggiornate su questo tema: oggi vi consigliamo una serratura quasi impossibile da scassinare a un costo più che sostenibile.

Serrature, ecco come aumentare la sicurezza di uffici o abitazioni

Nonostante ormai la maggioranza delle persone conservi i propri soldi in banca, all’interno della propria casa possono esserci oggetti di valore, come un computer ultimo modello, dei gioielli in oro o argento, oppure qualche euro contante per le emergenze.

Per tutti questi motivi la sicurezza della casa è ancora una priorità nonostante i numerosi cambiamenti intervenuti dal punto di vista tecnologico: la ferramenta Paride diffonde attraverso il suo profilo Instagram la serratura ideale per ogni esigenza.

Quanto costa il cambio di serratura per una più sicura

Secondo la Ferramenta Paride le opzioni migliori per aumentare la propria sicurezza attraverso una serratura sono due: è possibile effettuare una conversione completa passando ad una serratura con cilindro europeo oppure applicare un protettore magnetico per serratura a doppia mappa.

Se la prima opzione ha un costo di circa 300 euro, la seconda “meno della metà” secondo quanto scritto nella caption in relazione al video. Senza dubbio spendere meno di 150 euro per assicurarsi una maggiore impenetrabilità della propria abitazione è un’ottima idea, specialmente nei mesi estivi, quando ci si prepara a lasciare la casa incustodita per molto tempo.