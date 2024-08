Se noti un cavo elettrico così in casa tua sei in pericolo | Elevata probabilità di incendio

In casa ci potrebbero essere dei problemi tali da causare dei danni irreparabili. Per questo motivo non puoi ignorare dei cavi elettrici se posizionati in un certo modo. La percentuale di rischio è elevata.

I cavi elettrici sono utilizzati per trasmettere l’energia elettrica da un punto all’altro di un impianto. Essi si classificano in base alla tensione di esercizio (bassa, media e alta) e sono caratterizzati dalla seguente struttura: conduttore, isolante, schermo, isolante esterno, armatura metallica e guaina esterna.

Come se non bastasse esistono delle tipologie di cavi in base anche alla quantità di fili che la compongono: unipolare, bipolare, tripolare e quadripolari. Quelli a norma di legge devono avere un diametro minimo di 6 mmq ed essere facilmente sfilabili.

Nell’ambiente domestico di solito viene utilizzato il cavo monofase destinato agli impianti elettrici più semplici. Tuttavia non tutti sanno che bisogna prestarci attenzione periodicamente.

Secondo quanto riportato sul sito infobae.com è importante saper identificare un cavo elettrico pericoloso altrimenti ci potrebbero essere delle spiacevoli conseguenze. Il rilevamento tempestivo non solo fa evitare dei rischi, ma non determina una spesa di riparazione.

Cavi elettrici danneggiati, ecco i segnali da riconoscere

In alcune circostanze ci possono essere delle scintille che possono incendiare materiali combustibili non molto distanti. I cortocircuiti, invece, confermano che la corrente elettrica scorre mediante un percorso non consono e questo può provocare delle esplosioni.

Un apparecchio elettronico si può spegnere senza motivo e ciò dipende dal cavo danneggiato. In generale i cavi elettrici tendono a degradare nel corso del tempo, quindi necessitano di una revisione. Le tempistiche variano in base all’ambiente in cui sono collocati. Per esempio, in luoghi dove prevale l’umidità sono più esposti al deterioramento. Ovviamente non bisogna sottovalutare altri tipi di segnale. È importante riconoscerli in tempo per non andare incontro a delle problematiche serie.

Altri segnali da non sottovalutare

Prima di tutto bisogna controllare periodicamente gli impianti elettrici, soprattutto quelli vecchi, perché potrebbero causare l’usura dei cavi. Inoltre l’uso inappropriato dei dispositivi può incidere. Uno dei primi segnali è lo stato dell’isolante, ovvero lo strato protettivo che ricopre i cavi. Lo scopo è evitare un contatto diretto con la corrente elettrica che circola al suo interno punto se è strappato o danneggiato in altro modo possono aumentare il rischio di incendio.

Poi quando più apparecchi sono collegati a un’unica presa il cavo può surriscaldarsi a causa del carico elettrico eccessivo. In questo caso si percepisce un odore di bruciato e ci sono anche segni di scolorimento. A tal proposito si deve immediatamente scollegare la presa e controllare le condizioni del cavo.