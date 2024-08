Scoperta una mega truffa organizzata da malavitosi cinesi nascosti su questa minuscola isola europea | Presi per caso

Dall’altra parte del mondo è stata scoperta una delle truffe più organizzate dalla malavita cinese. Tutto è stato pensato senza tralasciare alcun minimo dettaglio.

Sul sito bbc.com è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta e riguarda una delle truffe più organizzate negli ultimi anni. I truffatori sono sempre riusciti a cavarsela perché hanno puntato sull’interazione quotidiana con delle vittime scelte con cura.

Una volta ottenuta la loro fiducia è stato possibile ingannarle. La truffa in questione è avvenuta tra gennaio 2022 e gennaio 2023 secondo quanto riportato dal tribunale cinese. È stato utilizzato il metodo “Pig Slaughter” che pochi conoscono, cioè quella della macellazione di maiali.

Si tratta di una truffa finanziaria che può manipolare le persone da un punto di vista emotivo per arrivare a svuotare il conto corrente. A tal proposito è intervenuto il team della BBC World Service ed è emerso in seguito a delle indagini che le basi di questa rete di truffatori sono stati un hotel sul mare e un ex banca sull’isola di Mann, situata tra Irlanda e Regno Unito.

Le indagini hanno avuto un buon esito anche grazie a una testimonianza attendibile. In poche parole la persona in questione, una volta arrivata sull’isola, è stata accolta nell’azienda MIC (Max Internet Commerce) dove c’era molta segretezza. Era addirittura vietato scattare foto durante gli eventi sociali aziendali.

La più grande truffa organizzata degli ultimi anni

Come se non bastasse 100 persone, provenienti dalle Filippine, furono trasferiti sull’isola di Man per lavorare per la società che aveva contatti con un casinò on-line gestito dalla King Gaming LTD. È stato tutto calcolato perché dall’altra parte del mondo i fondatori di questo gruppo sono riusciti ad attirare dei clienti cinesi, dato che in Cina il gioco d’azzardo è illegale.

Il testimone ha anche riferito che dei suoi colleghi hanno festeggiato un evento importante, ovvero una truffa avvenuta ai danni di un’altra vittima a distanza di 8.000 km.

“La criminalità organizzata sta attualmente vincendo”

A capo di tutto c’è stato un truffatore con il ruolo di insegnante mentre gli altri si sono presentati come altri investitori. Lo scopo era creare un’atmosfera di pubblicità e di citazione attorno alle capacità di guadagno del professore. Le promesse hanno dato una speranza alle vittime che hanno deciso di investire il loro denaro sulle varie piattaforme.

A oggi il tribunale cinese ha affermato che 5,3 milioni di dollari sono stati sottratti ad almeno una dozzina di persone. Sì è arrivati a questa conclusione svalutando documenti finanziari e di viaggio e registri di chat. Alla fine sono state incolpate 6 persone.