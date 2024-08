Alzheimer, i tuoi genitori iniziano a non ricordare queste cose? Potrebbero essere le prime avvisaglie della patologia

Se i tuoi genitori iniziano a dimenticare queste cose allora potrebbero esserci le prime avvisaglie di Alzheimer. Ecco cosa sapere.

55 sono i milioni di persone in tutto il mondo che soffrono di demenza collegata ad Alzheimer. Purtroppo questa patologia è molto più invasiva di quello che si possa pensare, finisce per distruggere veramente la vita di coloro che ne sono affetti, ma anche di tutti coloro che gli sono affianco.

Non riuscire a ricordare, è qualcosa di veramente doloroso, che ti uccide lentamente. A sentire i racconti di coloro che sono stati a fianco di una persona malata di Alzheimer ci si rende conto di quanto questa patologia debba essere contrastata, anche se non è semplice per la scientifica.

A dare dati specifici ci pensa l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ci dice che purtroppo il numero di persone affette da tale patologia che prende il sistema nervoso, sono veramente tantissime e anche in aumento. Ovviamente non era sola memoria ad essermi toccata infatti, in sua presenza tutte le azioni quotidiane diventano difficili.

Sintomi i sintomi di malattie come l’Alzheimer iniziano a comparire e in maniera graduale, proprio per questo motivo si pensa che sia possibile in qualche modo prevederla. Considerando che però alcuni dei segnali lanciati spesso non vengono presi in considerazione, occorre probabilmente averne una conoscenza maggiore.

Attenzione a non generalizzare

Ovviamente i segnali che possiamo cogliere da una persona che sta maturando una patologia come l’Alzheimer sono veramente parecchie. L’importante però è evitare di generalizzare e quindi allarmarsi senza alcun motivo.

Nel caso in cui si noti che è una persona a noi cara inizia a mostrare i sintomi di un Alzheimer che si sta insinuando nella sua vita, è importante tale uno specialista. Si ricorda che ci sono alcune semplici abitudine ed accortezza che potrebbero una qualche misura prevenire l’insorgere della malattia.

Ecco a cosa prestare attenzione

Ovviamente il primo segnale dell’insorgere dell’Alzheimer sono i cambiamenti della memoria, si ha difficoltà sia a pianificare che a risolvere le problematiche anche quelle più semplici. In genere i compiti facili come quelli della cura della casa, o alcuni impegni di lavoro o della pianificazione del tempo libero diventano quasi impossibili.

Il malato di Alzheimer si sente disorientato nel tempo e nello spazio, a volte non riesce a comprendere delle immagini visive e potrebbe avere dei problemi nell’uso delle parole. Si avverte poi una diminuzione del senso perdita iniziativa e infine una serie di cambiamenti a livello di umore e di personalità.