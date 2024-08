Spugna nel forno a microonde: il trucco di pulizia che ti fa risparmiare un mare di quattrini al supermercato

Una tips di pulizia molto utile, puoi mettere la spugna nel tuo forno a microonde per avere un risultato veramente unico.

Nostri cari amanti della pulizia questa tips di pulizia vi farà letteralmente perdere la testa. Il microonde è sicuramente uno degli elettrodomestici più utilizzati in maniera assoluta. Lei e la modernissima friggitrice ad aria sono i più amati dalle famiglie italiane.

Sono tantissimi coloro che li utilizzano entrambi per cucinare delle ricette che sono veramente uniche e gustose. Curiosando sul web si trovano dei gruppi con delle ricette molto interessanti, tutte da provare. Tanto il microonde, quanto la friggitrice ad aria dovrebbero permettere di cucinare moltissimi piatti in maniera molto semplice e soprattutto veloce.

Il vero problema si presenta nel momento in cui si devono pulire questi elettrodomestici che per avere una resa perfetta devono ricevere una manutenzione veramente costante. In particolare il microonde ha bisogno di essere sempre perfettamente pulito.

Si tratta dell’elettrodomestico, forse più utilizzato, utile per scongelare, riscaldare e a volte anche per cuocere. Quello che in pochi sanno è che può essere un grande aiuto per tenere anche pulito un oggetto che comunemente utilizziamo in cucina tutti i giorni.

Attenzione alla tua spugna

Ebbene sì, stiamo parlando proprio della spugna che utilizzi per la pulizia dei piatti, ovvero delle stoviglie e anche dei pensili. La realtà è che in pochi comprendono l’importanza di tenere pulito questo oggetto che altrimenti diventa un covo di batteri e di funghi.

In questo specifico caso sembra proprio che il microonde possa essere veramente di grande aiuto. Il tutto per riuscire ad avere delle pagliette sempre perfettamente pulite. Il trucco lo conoscono solo i più esperti casalinghi. Molto semplice da applicare, basta seguire alcuni semplicissimi consigli, ecco come fare.

Ecco in che modo utilizzare il microonde per la pulizia

Innanzitutto occorre provvedere a bagnare la spugna e a metterla all’interno di una ciotola con un po’ d’acqua. In questo modo si potrà avere un buon risultato. Prima di mettere la spugna nel microonde è importante assicurarsi che ci sia dell’acqua, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

Quindi si mette il timer a 2 minuti e quindi si lascia andare. In questo modo è possibile avere una spugna priva di microorganismi, perfetta.