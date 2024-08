Agente di polizia pizzicato fuori servizio dall’autovelox a 250 km/h | Licenziato in tronco, per la serie: “predicare bene e razzolare male”

Una notizia incredibile che ci lascia basiti: agente di polizia licenziato in tronco per eccesso di velocità. Andava a 248 chilometri orari!

Cosa c’è di peggio che essere pizzicati dall’autovelox mentre superiamo il limite di velocità? Esserlo vestendo una divisa da poliziotto.

La notizia è di quelle che ci lascia senza parole. Un agente di polizia è stato licenziato in tronco – e a ragione, diremmo – dopo essere stato beccato a guidare a 248 chilometri orari. Una follia!

La cosa più grave è che l’uomo si è occupato anche di prevenzione in tal senso, mettendo in guardia gli altri dai pericoli dell’alta velocità e delle corse clandestine che vengono effettuate in alcune città.

Andiamo a scoprire cosa è successo e come si sono svolti i fatti che hanno rischiato di gettare un’ombra su tutto il corpo di polizia.

Autovelox: agente di polizia licenziato per eccesso di velocità

La vicenda è riportata sul portale BBC che racconta di come l’agente Adam Smith, della polizia del North Yorkshire, “l’8 gennaio 2023, è stato accusato di aver guidato a una velocità di 98 mph (158 km/h) sulla A1(M) a Boroughbridge e di aver successivamente raggiunto la velocità di 154 mph (248 km/h) sulla stessa strada”. La cosa più assurda è che “Solo tre mesi prima del reato, l’agente Smith aveva girato un video per la squadra di polizia stradale per evidenziare il problema delle corse clandestine, in cui affermava: ‘Questa è Selby, non Silverstone'”.

Interrogato, ha ammesso che non vi era nessuna finalità dovuta al suo lavoro a giustificare una simile velocità. Il capo della polizia Tim Forber si è detto molto dispiaciuto per l’accaduto in quanto “avrebbe potuto ‘minare significativamente’ la fiducia del pubblico nelle forze dell’ordine”.

Una vicenda incredibile

Sempre la BBc fa sapere che “oltre a essere stato licenziato durante l’udienza di Northallerton del 24 maggio” l’ormai ex agente Adam Smith “è stato inserito nell’elenco degli esclusi dal College of Policing”.

Il capo della polizia Tim Forber ha poi commentato: “Questa velocità era manifestamente eccessiva, totalmente ingiustificabile, e questo è un caso completamente diverso da quello di un agente o di un membro del pubblico che viene perseguito per eccesso di velocità moderato a causa di una mancanza di concentrazione. Di conseguenza, l’unica soluzione appropriata in queste circostanze è il licenziamento senza preavviso”. Ricordiamo che l’eccesso di velocità è tra la cause di morte più frequenti sulla strada, e che basta una minima disattenzione o un imprevisto per costare la vita non solo a chi guida, ma anche a tutti quelli che gli stanno intorno. La prudenza non è mai troppa.