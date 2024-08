Addio chiavi di casa, con questo nuovo gadget di Amazon ne farai a meno per sempre | La porta si apre e chiude da sola

Il futuro è qui, è il caso di dirlo. Da oggi non avremo più bisogno delle chiavi di casa, ci basterà acquistare questo gadget su Amazon (e non solo), per aprire la porta di casa.

Quante volte andando di fretta ti sei resa conto di avere la borsa piena e di non riuscire a trovare le chiavi di casa? Per non parlare di tutte quelle perse nel corso degli anni.

Tutti noi ne abbiamo perso un mazzo almeno una volta nella vita. E che scocciatura dover cambiare la serratura, e rifarle tutte.

Ma da oggi non avremo più problemi, perché su Amazon abbiamo scovato un gadget che consente di aprire la porta di casa senza bisogno di chiavi. Incredibile ma vero.

E sembra dalle recensioni che sia un dispositivo veramente utile e funzionale, apprezzato dalla maggior parte degli utenti che lo hanno utilizzato. Scopriamo di cosa si tratta.

Addio chiavi di casa con questo gadget

Stiamo parlando di Tedee Go, una serratura smart. Si sblocca con il telefono scaricando l’app. Nella descrizione sul sito Amazon leggiamo: “Dite addio alle chiavi – Basta con le chiavi che tintinnano durante le corse mattutine o con la ricerca delle chiavi. Sbloccate la porta d’ingresso con uno smartphone e Tedee GO. Migliorate la sicurezza della vostra casa con una serratura elettrica automatica per la massima tranquillità e una funzione di sblocco automatico rivoluzionaria al vostro ritorno a casa. Godetevi il ritorno a casa ancora di più, perché Tedee GO rileva automaticamente il vostro arrivo e sblocca la porta a mani libere”.

Inoltre è anche di facile installazione, puoi fare tutto da solo. Basta montarla “sulla serratura a cilindro esistente, mantenendo la chiave inserita. Essendo montato all’interno della porta, è invisibile dall’esterno”.

E la sicurezza?

Sul sito che vende questo prodotto assicurano che si tratta di un meccanismo assolutamente sicuro, che utilizza codici crittografati e una protezione simile a quella dell’home banking. E se il telefono è scarico, niente paura. Si può scaricare l’app su un altro telefono, per esempio quello del vicino, e usarla per entrare. Inoltre si ha comunque a disposizione una chiave tradizionale e si può anche installare la serratura con un tastierino in modo da usare un codice PIN. Insomma, tante soluzioni per non rimanere fuori casa.

Su Amazon si trova a circa 164 euro, e a giudicare dai commenti entusiasti sembra che già in molti l’abbiano acquistata e si siano trovati bene. Vale la pena provare.