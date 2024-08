Trucco del tovagliolo: il segreto che conoscono solo i camerieri per sapere se due persone formano una coppia perfetta

Con il trucco del tovagliolo tutti i camerieri possono sapere se la vostra è veramente una coppia affiatata. Se non lo conosci ecco tutti i dettagli.

Ci sono alcuni comportamenti che mettiamo in atto senza nemmeno pensarci, ma che possono dire veramente molto su noi stessi e sui nostri rapporti con gli altri.

Chi anche quando era giovane ha fatto il cameriere, o comunque ha svolto un lavoro a contatto con il pubblico, sa bene che dalle reazioni delle persone all’interno di un luogo in cui dovrebbero avere un comportamento rilassato, si possono comprendere veramente molte cose. Prendiamo ad esempio una coppietta al primo appuntamento, siamo certi che ne avete visti a decine e probabilmente vi siete divertiti anche a vedere i loro atteggiamenti.

Spesso ci si sente impacciati, disagio, non si riesce nemmeno ad essere se stessi. Poi però basta una battuta, quella risata che rompe il ghiaccio ed ecco che tutto passa.

Ognuno di noi è passato attraverso situazioni di questo genere, i primi appuntamenti sono probabilmente quelli che ricorderemo per tutta la vita. Certo potrebbe essere anche interessante sapere ancora prima che che l’appuntamento finisca, come e se si può creare affinità tra i 2 piccioncini, sembra che dei semplici tovaglioli ci possano dare la risposta.

Un po’ come dividersi il dessert

All’interno di una coppia c’è sempre chi alla fine della cena prende il dolce e chi invece vuole dividerlo. Probabilmente queste sono le coppie che funzionano meglio di tutti, quelle che sono tra loro complementari. Proprio su questo concetto si basa anche la teoria del tovagliolo che vedremo tra poco.

Pensate anche a come voi stessi utilizzate il tovagliolo e probabilmente riuscite a comprendere la teoria in maniera semplice e veloce. Insomma non vorremmo rovinarvi la magia del primo appuntamento, ma probabilmente al prossimo vi accorgerete che quello che diremo è la verità.

Un tovagliolo rivela l’affinità di coppia

Secondo la strana teoria del tovagliolo, che può essere applicata solo i luoghi pubblici, una coppia può funzionare solo se uno dei due componenti durante la cena utilizzato un solo tovagliolo e lo tiene perfettamente ordinato, mentre l’altro ne utilizza tanti e gli stropiccia tutti.

Insomma soggetti complementari, che riescono però a completarsi nella vita proprio come lo fanno a tavola. Una teoria piuttosto bislacca ma che sembra essere efficace.