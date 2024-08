Sei in ferie e non rispondi al tuo capo: ti è concesso, ma sei sicuro di aver letto bene il tuo contratto?

Se sei in ferie e non rispondi al tuo capo, potrebbe essere un problema, attenzione a quello che il tuo contratto dice in merito.

Ogni dipendente ha diritto ad almeno 2 settimane di ferie nell’arco dell’anno. In quelle due settimane il desiderio di ognuno di noi è quello di poter staccare la spina in maniera definitiva, per potersi ricaricare dopo un anno di duro e intenso lavoro.

Peccato che troppe volte i datori di lavoro non riescono a comprendere l’esigenza del loro dipendente e finiscono per non rispettarne affatto i diritti. Questo crea non poche problematiche, considerando la frustrazione che ci potrebbe essere dietro al bisogno di essere sempre e comunque reperibili.

Un problema che sono destinati ad affrontare molti più lavoratori di quello che si possa pensare. Purtroppo l’avvento della tecnologia non ha di certo reso facile la gestione del tempo e quindi il bisogno di avere un equilibrio tra lavoro e viti provata.

Se mentre si è in vacanza il capo chiama, si potrebbe non rispondere, ma la verità è che secondo alcuni contratti questo non sarebbe possibile e chi si abroga un diritto che non ha, potrebbe anche essere punito dal proprio capo.

A parlare di problema ci pensa il Parlamento Europeo

Nella sua risoluzione del 21 gennaio 2021 il Parlamento Europeo ha parlato delle modalità da mettere in atto per quello che riguarda lo stress eccessivo e la prevenzione di quelle che sono le patologie correlate a tutto questo. Quindi da qui la discussione su quello che viene definito diritto alla disconnessione.

“Astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative, come telefonate, email e altri messaggi, al di fuori del loro orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi ufficiali e annuali, i congedi di maternità, paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza conseguenze negative“. Questo il testo a riguardo.

Cosa è previsto in Italia

In linea di massima i dipendenti italiani, fatta eccezione per taluni casi specifici, il lavoratore non ha il dovere di essere reperibile durante le sue ferie e ha il pieno diritto di riposare. Questo sempre se previsto dal suo contratto.

Addirittura il dipendete ha diritto a disconnettere i suoi apparecchi elettronici nel caso in cui ne senta il bisogno. Il tutto con buona pace del datore di lavoro. Ovviamente se il contratto non cita diversamente, in quel caso occorre essere comunque reperibili, in qualsiasi caso.