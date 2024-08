Per questa manovra ti tolgono la patente per 3 anni e ti appioppano 8.000€ di multa | È sicuro che l’hai già fatto

Quando sei alla guida dell’automobile devi rispettare il codice della strada altrimenti puoi dire addio alla tua patente. Ecco cosa non devi assolutamente fare.

Quando si raggiunge la maggiore età c’è il desiderio di acquistare un’auto e ottenere la tanto amata indipendenza. Per questo motivo bisogna recarsi presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile e sostenere un esame scritto entro 6 mesi dalla data di presentazione di una domanda.

Dopo si sostiene un esame pratico che si può effettuare dopo un mese dalla data di rilascio l’autorizzazione alla guida. Una volta ottenuta la patente, è possibile mettersi alla guida del proprio mezzo a quattro ruote. Ovviamente non si deve assolutamente dimenticare quanto appreso.

In quel periodo si studia il Codice della Strada, ovvero il complesso di norme relative alla circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali. In Italia la prima legge fu quella del 20 maggio 1865 n° 2248 e stabiliva delle regole sulla velocità è corretto comportamento dei conducenti dei veicoli a trazione animale.

Da allora tante cose sono cambiate e le novità sono sempre all’ordine del giorno. Per questo motivo bisogna sempre essere aggiornati. Secondo quanto riportato su studiocataldi.it non bisogna assolutamente fare un gesto altrimenti c’è la revoca della patente e può essere inflitta fino a 5 anni dall’infrazione.

Non fare questa manovra altrimenti guai in vista

Questa scelta è stata fatta in seguito a un episodio in cui il conducente di un’automobile stava circolando su un’autostrada extraurbana in senso di marcia vietato in seguito a un’inversione.

L’inversione di marcia non si deve fare in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, delle curve e dei dossi. In passato toglievano 8 punti dalla patente, ma adesso le cose sono cambiate. In un secondo momento, in seguito a dei ricorsi da parte del diretto interessato, la Corte di Cassazione ha preso una decisione.

Oltre al ritiro della patente, c’è una multa salata

L’inversione di marcia è vietata secondo quanto affermato dalla Cassazione con ordinanza n° 11792/2023. Non solo c’è il ritiro della patente, ma anche una sanzione compresa tra 2.046 e 8.186 euro.

Il ritiro della patente si verifica anche in altre situazioni: guida in stato di ebbrezza, uso del cellulare durante la guida, presente scaduto è sicuramente dei limiti di velocità. Basta pensare che per guida in stato di ebbrezza c’è la sospensione di sei mesi con arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro. Per evitare questi problemi è assolutamente obbligatorio assumere un determinato comportamento quando si circola con il proprio mezzo di trasporto.