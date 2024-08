Shrinkflation, come la grande distribuzione ti sta prendendo in giro: paghi quasi il doppio per confezioni sempre più piccole

Shrinkflation è il modo in cui il mercato ti prende in giro, finisci per pagare il doppio confezioni che sono sempre più ridotte.

Strano il nostro mondo economico vero? Mette a dura prova veramente tutti i cittadini che devono fare i conti con dei costi sempre e comunque in crescita. Sono ormai diversi mesi che si vedono i prezzi dei prodotti al supermercato in continuo aumento, a tal punto che sembra difficile per gli italiani riuscire a far quadrare i conti.

Il budget familiare è proprio messo a dura prova da quella che è forse la sua maggiore nemica, inflazione. Di anno in anno alla sua comparsa si trovano delle motivazioni, prima era il PIL, poi il Covid, poi la guerra in Russia e molti altri eventi geopolitici che influenzano sull’economia.

Però, gli esperti sono ottimisti, sembra proprio che l’inflazione si sia ormai fermata, con estrema gioia di tutti i cittadini. Peccato che ci sarebbe una sorta di manovra che fregherebbe il consumatore.

Probabilmente vi siete resi già conto di quello che sta succedendo. Infatti il fenomeno sembra che si sia assestato nella nostra economia già da alcuni anni. Ecco di cosa stiamo parlando, adesso controllerai due volte prima di comprare.

C’erano una volta le confezioni famiglia

C’è stato un momento storico in cui i supermercati ci proponevano quelle che erano le confezioni risparmio. Insomma delle confezioni adatte alle famiglie numerose, che venivano proposte a un prezzo veramente conveniente. In realtà ci sono alcune catene alimentari, come la Lidl che ancora oggi propongono offerte XXL, irrinunciabili.

Più si acquista e più si riesce a risparmiare. Ecco la verità a cui in moltissimi erano abituati. Peccato che con la Shrinkflation sembra proprio che la tendenza si sia invertita letteralmente. Confezioni più piccole allo stesso prezzo di quelle più grandi.

Un fenomeno da cui scappare

Gli esperti lo chiamano Shrinkflation ma in poche parole si tratta di confezioni che sono sempre più piccole, che però vengono vendute a un prezzo pari a quelle che sono le confezioni standard. Qualcosa che permette al consumatore di non accorgersi che il prezzo sia cambiato.

Alla fine dei conti è un po’ come se si pagasse il doppio del prezzo, considerando le quantità sempre più ridotte. Una vera e propria strategia di marketing.