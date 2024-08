Friggitrice ad aria, gli esperti avvertono: questa è la parte che devi sempre tenere sotto controllo | Può compromettere la tua salute

Se hai una friggitrice ad aria devi assolutamente tenere sotto controllo questo pezzo altrimenti la tua salute potrebbe essere compromessa. Ecco di cosa si tratta.

“La friggitrice ad aria è un piccolo forno ventilato a convenzione da banco progettato per simulare la cottura senza immergere completamente il cibo nell’olio. Una ventola fa circolare l’aria calda ad alta velocità, producendo uno strato croccante”, ecco cosa si può leggere su Wikipedia.

Con il suo utilizzo è possibile ridurre l’assunzione di grassi fino all’80% rispetto alla frittura tradizionale. Il fritto non fa male, ma ovviamente non bisogna eccedere con l’olio nella propria alimentazione. Funziona come un forno, con tempi di cottura più ridotti.

E’ ottima per le verdure da fare al forno o grigliate, come le melanzane, le zucchine, il cavolfiore le zucche. E’ ideale per chi segue una dieta sana o ipocalorica. La marca di friggitrice ad aria migliore, secondo quanto riportato su salvatorearanzulla.it, è la Philips Airfryer 3000 Serie XL.

E’ sconsigliata una cottura ad alte temperature perché ciò potrebbe portare la formazione di sostanze nocive come l’acrilammide, un composto che può essere dannoso per la nostra salute. Inoltre c’è anche altro ancora da sapere.

Friggitrice ad aria, ecco i pro e i contro

Tra gli altri vantaggi ci sono i seguenti: alimenti più leggeri e salutari, cottura uniforme, pulizia facile e risparmio di tempo. Ha una potenza compresa tra i 800 e i 1500 watt, ma potrebbe variare a seconda del modello e della marca. Un forno tradizionale consuma tra 1,2 kWh e 1,6 kWh spengi la friggitrice ad aria tra 0,9 e 1,5 kWh in un’ora di utilizzo. Eppure anche in questo caso ci sono dei contro.

Secondo quanto riportato sul sito computerhoy.com pare che bisogna stare attenti se si ha in casa questo elettrodomestico. C’è uno dei suoi pezzi che non puoi ignorare assolutamente. Potrebbe essere compromessa la tua salute. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Borgna Sanremo (@ricette_salutari_)

Un consiglio utilissimo per la tua salute

Gli esperti della pulizia di Fountain Filters raccomandano di pulire le friggitrice ad aria spesso altrimenti si potrebbe formare al loro interno della muffa. Con l’arrivo dei mesi freddi è più facile che si formi e questo può causare dei problemi alla salute. Può causare delle reazioni allergiche, ma anche dei problemi respiratori gravi.

Si consiglia di pulirla ogni due mesi al massimo. Se si utilizza con salse o cibi grassi, sarebbe opportuno pulirla lo stesso giorno. È necessario staccarla dalla rete, smontarla e pulire uno a uno i singoli pezzi. Si deve passare anche un umido all’interno e riassemblare ogni pezzo. Una volta asciutto il tutto, si può mettere nuovamente la spina nella presa.