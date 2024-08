Un nuovo farmaco allungherà la vita dei nostri amici a 4 zampe | Funzionerà anche con la tua

Ci sarebbe un farmaco in grado di allungare la vita del tuo amico a quattro zampe, pensa se lo potesse fare anche con te.

La scienza negli ultimi anni sta facendo letteralmente dei passi da gigante, il lavoro di ogni singolo specialista è volto a offrirci solo il meglio di quello che essa ci può dare. Sappiamo bene che quello che vorremmo dalla scienza e donarci l’immortalità, ma questo forse è qualcosa di impossibile.

Eppure le cronache ci dicono che alcune pillole che sono in commercio possono comunque aiutarci a prevenire malattie estremamente gravi, o patologie invalidanti. Allo stesso modo tale compito viene svolto anche da una vita sana ed equilibrata

Gli ultimi studi hanno portato a una pillola in grado di allungare la vita degli animali, i nostri amici a quattro zampe, invecchiano molto più velocemente di noi e la scienza sta lavorando affinché possiamo godere della loro presenza il più a lungo possibile

Ma secondo le descrizioni che sono trapelate riguarda questo a riguardo, sembra che tutto questo sia possibile anche nei nostri confronti, quindi la vita più lunga non l’avranno solo gli animali ma anche noi. Ovviamente potete stare tranquilli che non c’è nulla di sovrannaturale in tutto questo.

Una semplice pillola ti cambia la vita

All’interno di questa miracolosa pillola ci sarebbe una molecola dal nome Telomir-1. Sembra che tale farmaco sarebbe stato prodotto in maniera mirata per allungare i cappucci dei telomeri nella cellula staminale umana. Ovviamente l’sperimentazioni stavano avvenendo su un animale, in particolare a un cane.

Sembra che gli effetti positivi della pillola siano stati visti immediatamente dalla proprietà del cane che si è sottoposto alla cura. Considerando che essa è stata pensata però per gli umani c’è buona speranza che possa essere veramente funzionale anche per noi.

C’è veramente speranza

Il cane in questione di nome Zeus, era affetto da un tumore maligno, che lo stava portando via l’affetto della famiglia che lo aveva adottato. Ma dopo la cura il cancro che lo stava letteralmente uccidendo, era completamente scomparso.

Lo stesso esperimento era stato poi svolto su un Terranova affetto da artrite, in una sola settimana non ho potuto vedere i miglioramenti. Quindi se attualmente è possibile migliorare la vita degli animali non si vede perché non possa succedere anche per gli umani.