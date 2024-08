Questa è la vera funzione del lato giallo delle spugne da cucina | Nessuno sa mai che farsene

Sono probabilmente in pochi a saperlo, ma la parte gialla della spugna per i piatti, a una funzionalità veramente particolari.

La spugna per lavare i piatti è probabilmente la migliore amica di moltissime casalinghe. In fondo nessuna di loro ne può fare a meno, la utilizzano per lavare le stoviglie dopo ogni pasto. Poi ovviamente c’è chi è più fortunato e ha la lavastoviglie, ma non per questo motivo non utilizza questo tipologia di spugna.

In realtà attualmente in commercio ce ne sono veramente tantissime, di tutte le forme di tutti i colori. Quelle più social sono sicuramente quelle spugne a forma di viso, che sembrano proprio sorriderti mentre lavi i piatti. Ma rimaniamo sulle nostre classiche spugnette gialle.

Sicuramente la parte verde, come sappiamo tutti, essendo molto più abrasiva riesce a portar via lo sporco incrostato, ma quello che ci si chiede a cosa serve la parte gialla di queste spugne.

In realtà probabilmente quasi nessuno se lo sarà chiesto, tanto per scontato che serva semplicemente a rimuovere lo sporco meno incrostato. La verità è che però questa parte gialla avrebbe una funzionalità specifica, con cui occorre prendere confidenza per usarle nella maniera migliore.

Un utilizzo piuttosto semplice

Adesso probabilmente qualcuno di voi si starà chiedendo per quale motivo occorrere complicare qualcosa che in realtà è estremamente semplice. In fondo l’utilizzo della spugna è estremamente elementare, basta versare un po’ di sapone sulla sua superficie e strofinare la stoviglie.

Ma a volte conoscere specifiche di un semplice oggetto, potrebbe aiutare veramente molto nelle attività che facciamo quotidianamente. Probabilmente sono in morte a pensare che i due lati della spugna si possono utilizzare in maniera indistinta, invece non è affatto così.

Ecco a cosa serve la parte gialla

Adesso rompiamo l’enfasi che abbiamo creato, e ti diciamo a cosa serve la parte gialla. Essa infatti sarebbe studiata in maniera precisa, affinché il detersivo dei piatti possa generare la schiuma che aiuti a lavare le stoviglie. In questo modo si andrà a favorire la pulizia che si può ottenere con un lavaggio attento.

La parte gialla è quella che sarà utilizzata per andare a pulire le stoviglie più delicate, in genere è estremamente efficace, per la pulizia ad esempio dei bicchieri o comunque delle stoviglie in vetro.