Insetti e altri animali pericolosi possono mettere fine non solo alle tue vacanze ma anche alla tua vita | Alcuni sembrano innocui ma causano milioni di morti

Meglio conoscere a fondo la fauna del luogo in cui passerai le vacanze: alcuni animali potrebbero essere fastidiosi o persino letali.

Il confine tra la vita umana e quella animale sembra essere sempre più netto negli anni: si tratta anche di una forma di sicurezza, basti pensare infatti a quanto è accaduto con il covid, virus che ha portato a una pandemia la cui prima diffusione è stata causata proprio da una estrema vicinanza tra esseri umani e un certo tipo di pipistrello – così hanno affermato gli esperti.

Sono comunque molte le persone che scelgono di passare le proprie vacanze a contatto con la natura: luoghi come i boschi sono noti per essere rigeneranti, e non bisogna dimenticare che l’umanità ha prosperato per anni proprio vivendo in totale immersione nella natura circostante.

Bisogna, però, fare molta attenzione, specie se non ci hanno conoscenze troppo approfondite dal punto di vista della fauna che è solita popolare il luogo che abbiamo scelto come destinazione.

Ecco quali sono gli animali più fastidiosi o seriamente pericolosi che è facile incontrare in luoghi incontaminati: non fatevi prendere alla sprovvista, alcuni potrebbero persino sembrare del tutto innocui.

Vacanze bucoliche: gli animali a cui fare maggiore attenzione

Al primo posto tra gli animali, in questo caso insetti, a cui bisogna stare il più possibile alla larga c’è proprio la zanzara. Nonostante sia già considerata generalmente come non benvenuta alle cene di famiglia in giardino, non tutti conoscono i pericoli che potrebbe portare questo minuscolo insetto.

Le zanzare causano la morte di più di 700mila persone ogni anno secondo una classifica riportata su Esquire: la malattia più pericolosa per l’essere umano trasmessa da questi insetti è la malaria; assai dannosa e dalle conseguenze molto gravi anche la dengue. Sfortunatamente a causa del cambiamento climatico le zanzare portatrici di queste malattia si stanno diffondendo anche in luoghi in cui prima non erano presenti.

Pericoli inaspettati e altri conosciutissimi

Una grande insospettabile del rischio per l’essere umano è una specie di lumaca di acqua dolce, responsabile, secondo Discover Wild Life, di oltre 200mila morti all’anno a causa di parassiti potenzialmente mortali tra cui lo Schistosoma, responsabile della schistosomiasi – anche detta febbre della lumaca.

Bisogna fare attenzione anche a una specie di cimice, le cimici emofaghe Tritominae, che trasmettono la devastante malattia di Chagas. Tra gli animali pericolosi più conosciuti ci sono l’orso grizzly e lo squalo bianco se parliamo di ambienti marini.