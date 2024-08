Risolvi i problemi di elettronica della tua auto semplicemente premendo questi due tasti del volante | Risparmi centinaia di euro del meccanico

Puoi risolvere i problemi di elettronica della tua automobile in maniera molto semplice, premendo solo due pulsanti. Ecco come.

Se la tua automobile presenta un qualche problema a livello elettronico, attendi prima di recarti dal più vicino meccanico. Lo sviluppo tecnologico delle nostre automobili ci permette di utilizzarle quasi come veri e propri computer e in quanto tali dovrebbero essere utilizzati.

Hai presente quando avevi bisogno di resettare un errore e andavi ad utilizzare la scorciatoia Control+Alt+Surp? Ecco, in qualche modo sarebbe utilizzabile anche sulle automobili, soprattutto quelle di ultimissima generazione. Un trucchetto che occorre conoscere per evitare che un piccolo problema di funzionamento possa diventare veramente importante.

Non sono pochi gli esperti di automobili che si sono soffermati proprio sullo sviluppo tecnico delle automobili, trovando dei metodi anche piuttosto efficaci per quello che riguarda la gestione della parte tech. Nonostante in molti credano che una tecnologia molto avanza sia a tutti gli effetti dannosa, non sono pochi i risvolti che possiamo definire vantaggiosi.

Quindi, proprio come riavviavi il tuo computer, è possibile procedere con il riavvio rapido e sicuro del sistema della nostra vettura, senza dover spendere nemmeno un euro dal meccanico, cerchiamo quindi di saperne di più.

I mal funzionamenti semplici da risolvere

Potrebbe capitare veramente a tutti di vedere dei malfunzionamenti della propria automobile, spie che si accendono e che potrebbero spingere l’automobilista a recarsi presso il più vicino meccanico. Ma supponiamo di viaggiare in un luogo in cui officine per km e km non ci sono.

Questo è quello che è successo a Marco Arment, rinomato sviluppatore di software fermamente convinto che a tutti gli effetti sia possibile approcciarsi alle moderne automobili come se fossero dei computer. Se la batteria presenta dei guasti è possibile agire in questa maniera.

Ecco il trucco applicato da Arment

Quando l’auto di Arment ha mostrato problemi alla batteria, ha visto anche ridurre la velocità della sua automobile in maniera drastica. Quindi non poteva fare altro che andare ad applicare un metodo a lui già noto.

I pulsanti che è andato a spingere erano uno sul volante e l’altro sul tetto del veicolo. In pochi secondi ha potuto riavviare il sistema elettronico dell’automobile e quindi riuscire ad avere l’auto perfettamente funzionante.