Posti aereo, Ryanair svela finalmente quali sono i peggiori che possono capitarti | Spendi due lire in più e prenota quelli giusti

La nota compagnia aerea low cost si pronuncia sui suoi stessi posti per i passeggeri: alcuni sono terribili anche per loro.

Il fenomeno delle compagnie low cost ha avuto inizio ormai più di 20 anni fa, qualche alcune compagnie aeree hanno fatto sì che volare fosse alla portata di tutti e non solo un modo di spostarsi per i viaggiatori ricchi.

Si è trattata di una vera rivoluzione, che ha permesso anche alla classe sociale medio-bassa di scoprire paesi lontani invece di spostarsi in treno o in automobile: da quel momento in poi alcune cose sono cambiate, per esempio non troviamo quasi più voli a prezzi stracciati come 10 euro a tratta o simili.

Mentre in precedenza questo tipo di offerte non erano rare per compagnia come Ryanair, oggi il costo dei voli per l’Europa si aggira intorno a un minimo di 40 o 50 euro a tratta circa, e bisogna essere molto fortunati per scovare offerte davvero basse.

I viaggiatori hanno poi imparato a prestare molta attenzione al bagaglio: sappiamo quanto siano stringenti le politiche di Ryanair in merito, sia dal punto di vista delle dimensioni che da quello del peso del bagaglio, e se non si è abbastanza preparati si rischia di dover pagare un incredibile sovrapprezzo. Qualche euro dovrebbe essere, invece, speso per la scelta del proprio posto a bordo del volo: la compagnia stessa, infatti, ha rivelato quali sono i peggiori.

Ryanair parla della disposizione dei posti sui propri aerei

Prima di arrivare ai “peggiori”, la compagnia fa notare come vi siano posti ideali a seconda delle esigenze del passeggero specifico. Ad esempio, le file in corrispondenza delle uscite di emergenza sono quelle ideali per chi è di alta statura o semplicemente vuole stare in maggiore comodità avendo più spazio per le gambe e i piedi.

Chi ama scattare foto dal finestrino durante il volo, invece, dovrebbe prenotare posti che si trovano tra la file 15 e la fila 18, quelle ideali per gli amanti delle fotografie.

La compagnia aerea svela i posti da evitare

Nel caos in cui tu non voglia spendere ulteriore denaro per scegliere un posto, dovrai mettere in conto che potresti capitare in uno dei seguenti posti, considerati peggiori secondo Ryanair stessa.

Si tratta del posto 11 A che non prevede la presenza di un finestrino; in modo analogo, le sedute 12 A ed F potrebbero avere il medesimo problema o presentare un finestrino disallineato. Infine, i posti 1 e 33 sono vicino ai bagni.