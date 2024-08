Guadagnare 1.000€ al mese con i video su YouTube | Il ruolo chiave del CPM

Con i video YouTube puoi guadagnare fino a 1000 euro al mese. Il CPM ha un ruolo chiave in tutto questo, ecco cosa sapere.

Chi avrebbe deciso che per guadagnare del denaro occorre per forza svolgere delle attività noiose e faticose? Ci sono alcune azioni che possiamo compiere in maniera molto semplice anche stando seduti sul nostro divano, che ci permettono gli effetti di avere una certa monetizzazione.

Questo è quello che abbiamo imparato nel corso degli ultimi anni quindi abbiamo imparato a dire che chi fa dei video per i social sta semplicemente lavorando. Fino a non molti mesi fa questa svolta era pressappoco impossibile da avere, invece eccola qua.

Sembra che tra le piattaforme più prolifiche ci sia il nostro amaro YouTube, esso è in grado di offrire milioni e milioni di video a tutti gli utenti che lo utilizzano con o senza un abbonamento. Nato per trasmettere principalmente video musicali o video casalinghi, YouTube attualmente è un vero apogeo di argomenti e di video diversi tra loro.

Ad oggi su YouTube è possibile trovare video di tutti i generi, spezzoni di programmi televisivi, di film, tutorial e molto altro ancora. Insomma questa piattaforma sembra essere perfetta per qualsiasi motivo. Anche per riuscire ad guadagnare 1000 € senza doversi muovere da casa.

YouTube tra un guadagno extra e un lavoro a tempo pieno

Li chiamiamo comunemente youtuber e ci riferiamo a tutte quelle persone che hanno deciso di utilizzare YouTube per svolgere un lavoro a tempo pieno. Poi ci sono coloro che lo fanno un po’ per passione, un po’ per tentare la scalata a una vita migliore, un po’ più curiosità. Per loro semplicemente un guadagno che gli permette di arrotondare lo stipendio di un lavoro completamente diverso.

Nonostante tutto riuscire a guadagnare attraverso queste piattaforme sembra essere un sogno piuttosto lontano, in realtà si rivela molto più semplice di quello che si possa credere, l’importante sembra essere la perseveranza.

Come guadagnare denaro da YouTube

In realtà proprio come ogni piattaforma social, YouTube permette di monetizzare in diversi modi. In genere i creatori di contenuti decidono di attivare la monetizzazione, con la quale si va ad inserire nei propri video delle pubblicità con cui è possibile avere dei guadagni. Quando un canale è monetizzato ovvero ha ottenuto un certo numero di visualizzazioni, le pubblicità che vengono inserite variano a seconda del target a cui si riferiscono i video stessi.

A determinare il guadagno che si andrà ad avere attraverso YouTube è il CPM ovvero il costo per 1000 riproduzioni, una metrica molto utilizzata per calcolare le entrate degli youtuber. Quindi se anche tu vuoi iniziare a fare i soldi attraverso questa piattaforma, quello che ti consigliamo è di creare il tuo canale, scegliere l’argomento da trattare, e iniziare a creare contenuti che siano accattivanti per il pubblico.