Bonus scuola, 500€ per far studiare tuo figlio quest’anno: il suo iter educativo completo ti costa quasi 140.000€

La stima del costo del percorso educativo lievita ogni anno: le Regioni si occupano di istituire un bonus in denaro.

L’istruzione è sempre più al centro di quella che si pensa possa essere una vita piena di soddisfazioni e di successo, sfortunatamente si tratta di un valore che viene inserito ancora una volta in una ottica produttiva piuttosto che di formazione di un essere umano, ma fortunatamente ha valore ancora per molti.

Nonostante inizino a essere molti gli esempi che vanno a dimostrare che una “buona” idea, di successo, batte a mani basse anni di studio, c’è ancora un certo radicato valore che viene attribuito all’educazione scolastica.

Non viene ancora del tutto sottovalutato il potere che ha la conoscenza nella formazione dello spirito critico degli o delle studenti: forse solamente questo è l’elemento che potrà salvare la società contemporanea e del prossimo futuro da un completo e totalitario intorpidimento delle giovani menti (e anche delle meno giovani).

Ovviamente anche l’educazione può essere di prima o seconda classe: di certo i giovani non hanno sempre la possibilità di studiare in serenità né, tanto meno, con gli stessi strumenti. Non solo: sembra che a ogni inizio di anno scolastico la spesa stimata per l’intero percorso educativo diventi più onerosa economicamente per le famiglie, ecco perché le Regioni corrono ai ripari con un bonus in aiuto a quanti si trovino in difficoltà.

Gli aumenti delle spese che riguardano la scuola: i dati

I dati hanno rivelato che le famiglie italiane devono spendere in media il 3,7% in più rispetto all’anno precedente per l’educazione dei propri figli. Si tratta di un aumento che si traduce in un costo medio di circa 135.000 euro per un percorso educativo completo che va dalla scuola materna all’ingresso nel mondo del lavoro.

Il Bonus Scuola è stato istituito tenendo presente di queste spese che appaiono ogni anno più ingenti, ed è pensato per le famiglie con figli iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado, siano esse statali, paritarie o non paritarie incluse nell’Albo regionale.

Dove e come ottenere il bonus scuola

Ad aver approvato l’erogazione del Bonus sono state solamente 5 regioni per il momento, ovvero il Lazio, la Lombardia, la Sicilia, la Puglia e il Piemonte.

Per ottenere il bonus, che ammonta a 500 euro, bisogna presentare l’Isee, il documento che va ad attestare la “ricchezza” del nucleo familiare richiedente: infatti il bonus spetta solamente a chi presenti un Isee sotto una determinata soglia.