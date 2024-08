Google ascolterà le tue conversazioni per proteggerti dalle possibili frodi | La cosa dovrebbe preoccuparti

La notizia in realtà preoccupano non poco gli utenti, Google potrà ascoltare tutte le tue conversazioni per evitare frodi e truffe.

Il periodo storico ci impone di prestare particolare attenzione alla nostra privacy. La tecnologia che in realtà ci dovrebbe aiutare a gestire la quotidianità nella maniera migliore, spesso e volentieri ci rema contro. Purtroppo negli ultimi mesi si sono accesi riflettori sulla possibilità che in effetti la tecnologia che ci circonda non ci permetta di godere appieno dei nostri diritti.

Non molti mesi fa si era parlato di dispositivi mobili, come gli smartphone, che sarebbero in grado di ascoltare le nostre conversazioni, controllare quelli che sono i nostri interessi. Proprio in base ad essi agirebbero poi i social e le piattaforme per proporci dei contenuti affini alle nostre ricerche.

Qualcosa viene effetti aveva destato non può preoccupazione, mandando in allarme la maggior parte dei cittadini non solo italiani ma del mondo intero.

Ancora una volta però ci si ritrova a parlare di dispositivi che riescono ad ascoltare le nostre conversazioni anche se noi non diamo il piano consenso. Dicono che siamo tutti in una sorta di grande fratello gigante, che veniamo controllati per ogni nostra azione, sembra che in effetti le notizie che ci arrivano dall’alto vadano a confermare tutto questo.

Google potrà ascoltare le tue telefonate

Nonostante le notevoli preoccupazioni, sembra che l‘intenzione di Google sia solo delle migliori. Quello che è il motore di ricerca più utilizzata al mondo, metterebbe in atto la possibilità di ascoltare le telefonate dei suoi utenti, affinché si possano rivelare in maniera veloce ed efficace le truffe che arrivano proprio al telefono.

Tutto questo sarebbe il frutto della tendenza sempre maggiore degli ultimi anni, delle truffe telefoniche, che hanno portato veramente via tutto moltissimi utenti. Google ha deciso quindi di intervenire a favore di essi.

L’intelligenza artificiale ci mette lo zampino

Come poter raggiungere gli obiettivi che ci si pone, se non attraverso l’intelligenza artificiale? L’AI tanto criticata negli scorsi mesi, potrebbe essere comunque utilizzata in maniera conveniente per i cittadini. L’idea che Google sta lanciando, sarebbe un utilizzo efficace, per tutelare il proprio denaro.

Attualmente l’idea della possibilità di registrare le telefonate, varrebbe solo per gli utenti Android, essi già ad oggi, sono noti essere meno soggetti alle truffe rispetto a quelli Apple. Attualmente Google non ha fissato la data in cui avverrà il cambiamento, quello che è noto però è che si potrà accettare o rifiutare la possibilità di essere registrati.