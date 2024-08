Abbonamento Netflix, ecco cosa rischi ora se lo condividi | Puoi andare dritto nel penale se non rispetti questa clausola

Se condividi il tuo abbonamento Netflix rischi veramente grosso. Da questo momento in poi si finisce direttamente nel penale.

Le piattaforme di streaming hanno raggiunto il massimo della loro notorietà durante il lockdown COVID. Ovviamente ci us in casa senza poter vedere nessuno, non restava altro da fare se non dedicarci a qualche interesse che forse avevamo anche accantonato per un po’ di tempo.

Grazie piattaforme in streaming era possibile vedere film, serie TV e anche documentari. Abbiamo potuto intrattenere i nostri bambini che potevano vedere i cartoni animati che in genere non vengono trasmessi sui reti free della nostra TV. Un successo questo che comunque non si è arrestato con la fine dell’emergenza sanitaria.

Autorità delle piattaforme a continuare a crescere gli anni in anno, se ne sono aggiunte delle altre, quelle già esistenti purtroppo, hanno aumentato l’importo del loro abbonamento. Non per questo però gli appassionati di TV e di cinema hanno smesso di essere iscritti a tali piattaforme.

Per poterlo utilizzare infatti, è indispensabile sottoscrivere un abbonamento che può essere più o meno costoso, a seconda dello scaglione che si decide di utilizzare. Attualmente gli abbonamenti più costosi sono quelli che permettono di vedere i programmi senza dover sopportare anche la pubblicità. Ma c’è una abitudine che potrebbe portare a problematica anche piuttosto rilevanti.

Non sempre la condivisione dell’abbonamento è possibile

Ci sono molti casi in cui per risparmiare, pagando l’abbonamento a metà, si decide di condividere il proprio account. Purtroppo si tratta di una pratica però che attualmente non viene particolarmente gradita dalle piattaforme. In particolare ci soffermiamo su Netflix, probabilmente la piattaforma più utilizzata per quello che riguarda le serie TV e i film.

Anche se a livello economico la condivisione della abbonamento può sembrare molto conveniente, ma occorre fare attenzione a quelle che sono le condizioni di contratto, soprattutto nel caso in cui si va a condividere l’abbonamento a un servizio telematico a pagamento.

Ecco qual è la decisione di Netflix a riguardo

Netflix attualmente è una delle piattaforme più utilizzate. In linea di massima ognuno di noi può utilizzare le proprie credenziali, in maniera estremamente libera, avendo la possibilità anche di condividerle con altri. Ma il contratto che ognuno di noi firma con Netflix nel momento dell’abbonamento, prevede delle precise restrizioni. Infatti Netflix permette la condivisione delle credenziali solo all’interno di uno stesso nucleo familiare, ovvero coloro che vivono sotto lo stesso tetto e che quindi utilizzano uno stesso profilo.

Quando si condividono le credenziali e sul contratto è esplicitamente vietato, si mette in atto un comportamento illecito. Quello a cui si va incontro a innanzitutto una disattivazione dell’abbonamento, oltre alla possibilità di dover pagare un risarcimento danni. Nel caso in cui poi si utilizzino le credenziali senza il consenso del proprietario, in quel caso si cade in un accesso abusivo ad un sistema informatico che può essere punito addirittura con tre anni di reclusione.