Trucco del tapperware, come fare il bagno in spiaggia senza la paura che ti rubino tutto

Puoi finalmente fare il bagno senza la paura che ti rubino tutto, ecco il trucco del Tapperware che sicuramente ti sarà molto di aiuto.

Sull’argomento curiosando sui social, c’è molta ilarità, ma effettivamente le spiagge non sono il luogo sicuro dove custodire i propri oggetti di valore. Purtroppo dobbiamo ammettere che ad oggi i ladri comunque i malintenzionati, sono pronti a sfruttare ogni momento di disattenzione.

Nonostante agosto sia agli sgoccioli e il tempo in questi ultimi giorni non sia dei migliori, sono tantissimi coloro che non rinunciano a un bagno al mare. In effetti siamo ancora in pieno periodo di ferie e tutti sogniamo qualche giorno di relax mentre ci godiamo un piacevole bagno.

Il vero problema nasce dal fatto che spesso portiamo con noi in spiaggia alcuni oggetti di valore, come il portafoglio e lo smartphone, indispensabili nella nostra vita quotidiana. Ma nei momenti in cui si lascia la propria posizione in spiaggia per concedersi un bagno, come è possibile difendere i propri oggetti di valore?

Considerando la grande folla che spesso c’è in spiaggia, i ladri agiscono indisturbati, per riuscire a portarci via veramente tutto. Quindi è indispensabile trovare un escamotage, che permette di dissuaderli. Il suo asciugamano non è sufficiente.

I social ci vengono in soccorso

I ladri riescono a camuffarsi tra la folla e attendono il momento propizio per portare via gli oggetti ai malcapitati. Non sono pochi furti ogni anno vengono denunciati in spiaggia e in cui purtroppo proprietario dei beni non ne rientra più in possesso.

Probabilmente qualcuno decide di mettere in atto alcuni dei consigli che ci arrivano dai social. Quello che più comunemente viene usato è l’andare in spiaggia almeno in due, in modo tale che si possa fare il bagno in maniera alternata e non perdere d’occhio tutto quello che si ha con sé. Ma sembra che a spopolare sia proprio il trucco del Tapperware, ecco in cosa consiste.

Ti basta un semplice contenitore da cucina

Chi lo avrebbe mai detto è un semplice contenitore da cucina poteva diventare il tuo perfetto alleato, per riuscire a custodire tutti i tuoi beni più preziosi. In poche parole il contenitore in questione fungerà come una sorta di cassaforte.

Basterà provvedere a fare un buco nella sabbia per nasconderlo all’interno. Per camuffare ancora meglio il luogo in cui si procede a nascondere i propri averi, è possibile coprirlo con un semplice asciugamano.