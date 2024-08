Serratura a doppia mappa: non lasciare mai le chiavi appese | È come dimenticare la porta aperta, ecco perché

Se la porta della tua abitazione ha una chiave a doppia mappa, ti consigliamo di non lasciarla mai inserita nella serratura, potresti rendere la vita facile ai ladri.

La cronaca purtroppo ci racconta che negli ultimi anni sono aumentati in maniera esponenziale i furti all’interno delle abitazioni. Spesso i ladri studiano per settimane e settimane le abitudini degli abitanti di quella casa, per riuscire ad agire indisturbati. Ci sono poi coloro che decidono di entrare in azione anche quando i proprietari sono in casa.

Nella maggior parte dei casi essi agiscono durante le ore notturne, quando tutti dormono e nessuno si rende conto di quello che sta succedendo.

Occorre inoltre considerare che a volte siamo noi stessi a crearci le problematiche. Troppo spesso mettiamo in atto dei comportamenti, che ci sembrano essere quelli migliori per proteggerci la malintenzionati, ma in realtà non fanno altro che esporsi maggiormente a rischio.

Ad esempio è un’abitudine molto comune quella di lasciare la chiave all’interno della serratura dopo aver chiuso la porta. L’idea è quella che lasciando la chiave proprio lì, si rende più difficile l’accesso all’interno dell’abitazione. Ma invece sembra che non si faccia altro che favorire l’ingresso dei ladri.

Puoi provare a modificare la serratura

Per evitare l’accesso dei malintenzionati all’interno della propria casa, è possibile innanzitutto andare a sostituire quella che è la mostrina della propria serratura. Quando i ladri vogliono entrare in casa, agiscono proprio su di essa, andandola a rimuovere per poi riuscire ad aprire la serratura.

Ma se alla classica mostrina se ne sostituisce una magnetica, si ha maggiore sicurezza per la propria abitazione. Quest’ultima tipologia infatti si apre solo grazie a un magnete, che fa scorrere una sorta di sportellino presente sulla nuova mostrina. Solo ed esclusivamente in questo caso sarà possibile lasciare la chiave all’interno della serratura.

Perché non dovresti lasciare la chiave nella serratura

Come si vede chiaramente da questo video Instagram, lasciare la chiave all’interno della serratura, è un errore da non commettere. Nel momento in cui i ladri andranno a togliere la mostrina, con una semplice pinza potranno girare la chiave e quindi aprire la tua porta.

In fondo per difendersi dai malintenzionati, spesso è sufficiente intervenire con un minimo di astuzia.