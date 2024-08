Come organizzare il trolley per le vacanze con il trucco del 5-4-3-2-1 | Consente 60 diverse combinazioni di outfit

D’ora in poi preparare la valigia non risulterà più essere un’impresa impossibile. C’è un metodo che ti permetterà di portare tutto ciò che ti occorre.

Anche se le vacanze stanno per terminare, per alcuni non sono ancora arrivate per una serie di motivi. C’è chi per lavoro per esempio è stato costretto a posticipare la partenza e a breve potrà staccare la spina per qualche settimana.

Uno dei problemi che potrebbe demoralizzare è sicuramente quello di preparare i bagagli per il viaggio. Non sempre risulta semplice infilare tutto l’occorrente in una solo valigia. In linea massima si tende a portare dietro l’essenziale, ma a volte la scelta può essere davvero ardua, soprattutto per coloro che non vogliono rinunciare a nulla.

Per fortuna la blogger Geneva Vanderzeil, molto affermata su siti social quale Tik Tok, ha condiviso un video davvero interessante dove mostra l’efficacia del metodo di preparazione 5-4-3-2-1 di una valigia. Non ci crederai, ma dopo la sua visualizzazione cambierai totalmente il tuo modus operandi.

La notizia, che è stata anche riportata sul sito nypost.com, di questo trucco infallibile ti permetterà di portare solo un bagaglio a mano nel momento in cui avrai in mente una meta da raggiungere con l’aereo.

Un video di Tik Tok rivoluzionerà i tuoi viaggi d’ora in poi

La blogger in questione ha mostrato con un video di pochi secondi come fare per portare tutto l’occorrente considerato fondamentale per una vacanza con i fiocchi. Prima di tutto bisogna inserire nella valigia 5 top, 4 bottom e 3 paia di scarpe che permettono di ottenere ben 60 combinazioni diverse. In questo modo sarà possibile restare in viaggio per almeno due mesi senza alcun tipo di problema.

Se non puoi fare a meno dei gioielli li puoi abbinare con occhiali da sole e un cappello in base alle circostanze e al meteo. Si possono utilizzare delle giacche, anziché dei vestiti per andare in spiaggia o in altri posti. L’obiettivo è avere più spazio nella valigia per inserire altre cose.

Ulteriori consigli per ridurre gli spazi nella valigia

Poi, per avere altri consigli, si può navigare sul web e imbattersi in informazioni interessanti. Su emporiocattani.com è stata riportata un’altra tecnica che consiste nel dover “arrotolare” maglie e pantaloni. Così facendo i capi non si stropicciano e possono essere “infilati” anche negli spazi più piccoli.

Le scarpe devono essere messe in un sacchetto di plastica che deve essere poi incastrato tra i vestiti, possibilmente ai lati della valigia. Tra l’altro essendo vuote possono essere riempite con calzini o altri oggetti. Infine come ultimo consiglio c’è quello di posizionare indumenti più leggeri e delicati all’ultimo strato.