Router Wi-Fi, il vero significato dei codici delle etichette: comprenderlo fa la differenza tra una connessione lenta e una veloce

Hai presente i codici che leggi dietro al tuo Router Wi-Fi? Sappi che hanno dei significati specifici e ti svelano il segreto di una connessione veloce.

Quello che vedi in foto è un router Wi-Fi, lo abbiamo praticamente tutti in casa ed è uno degli oggetti di cui proprio non possiamo fare a meno. Suo il merito se possiamo godere di una buona connessione all’interno della nostra abitazione o di un qualunque altro immobile.

Semplice da utilizzare questo apparecchio non è solo un modo per poter avere una buona connessione a casa. Il suo è un valore che va ben altro a tutto questo e occorre rendersene conto per riuscire ad applicarlo nella maniera migliore in assoluto.

Proprio sottovalutare il suo compito potrebbe essere causa di una sorta di mancanza di informazione nei confronti del prodotto.

Sul retro del router per la connessione Wi-Fi sono presenti dei numeri che non solo ci permettono di configurare la rete, ma anche di avere accesso a una serie di funzioni per cui sarebbe estremamente difficile il controllo. In particolare esse ti possono aiutare a migliorare le prestazioni in termini di connessione.

Anche in questo caso leggere l’etichetta è importante

Utilizzare una connessione internet sembra essere qualcosa di veramente semplice. La verità non è esattamente così, infatti conoscendo alla perfezione il proprio router vuol dire riuscire anche a sfruttare in maniera appropriata tutte le sue proprietà.

Quindi anche in questo caso, come ci dicono spesso per i prodotti di igiene personale, oltre che per i generi alimentari è importante sapere come leggere l’etichetta. Quella del router contiene una serie di codici, ognuno dei quali ha uno scopo specifico. Ecco allora cosa devi sapere a riguardo per riuscire non solo ad avere una connessione migliore, ma anche per proteggerla da attacchi esterni.

Le indicazioni presenti in etichetta

Procedendo con ordine, sul retro del tuo router Wi-Fi è innanzitutto presente la password per accedere alla rete. In genere nei dispositivi di ultima generazione è presente un Qr-Code che è sufficiente scannerizzare per avere accesso alla rete. Presente anche il Nome utente (SSID), quello che appare quando cerchi le reti che sono disponibili.

Altri elementi sono l‘indirizzo IP, Nome utente e Password, si tratta di credenziali che possono essere modificate in maniera molto semplice, accedendo alla rete. Inoltre sono indicare le bande utilizzate, ovvero la 2.4 GHz e la 5, oltre alle indicazioni del modello e l’indirizzo MAC identificatore univoco del dispositivo.