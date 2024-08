Dati biometrici, un’azienda paga in criptomonete per scannerizzare l’iride | Non svenderti anche tu per pochi spicci

Un’azienda ha deciso di pagare in criptovalte la vendita di dati biometrici. Basta scannerizzare l’iride per svendersi.

Probabilmente ognuno di noi sa bene quanto effettivamente siano importanti i dati biometrici per ognuno di noi. Attualmente con la moderna tecnologia li utilizziamo veramente per moltissime funzioni, ma soprattutto utilizziamo la scansione del nostro volto o della nostra impronta digitale per utilizzare il nostro smartphone e le app più importanti, come quelle di pagamento.

Pensando a questo potrebbe sembrare semplice riuscire a comprendere quanto effettivamente sia importante salvaguardare i nostri dati, anche quelli che riteniamo meno determinanti. La notizia assurda però è ciò che riguarda i nostri dati biometrici.

Secondo i numeri che sono stati raccolti sono ormai centinaia i cittadini del mondo che stanno vendendo i loro dati per avere in cambio delle criptovalute, che sappiamo bene quanto, effettivamente, esse siano una fetta importante di investimento nel nostro mondo economico.

L’iniziativa sarebbe partita dal capo OpenAI e quindi ChatGPT, il progetto i chiama Worldcoin, ma sta preoccupando veramente tutti. Possibile che in un mondo così attento alla privacy è possibile una cosa simile? L’idea di base non è nemmeno errata del tutto, ma preoccupante.

Si vuole ottenere una rete finanziaria globale

Sì, questo è l’intento che si vuole perseguire e allo stesso tempo, anche il risultato che si vuole avere. Basandosi sull’iride, utilizzata per identificare i soggetti presenti sul web, si va a creare quella che è una rete finanziaria globale ma comunque anche sicura.

Il capo OpenAI si è incontrato con Javier Milei presidente argentino e da questo incontro sarebbe partito proprio il progetto di dimensioni internazionali, con l’idea di evitare definitivamente la recessione che potrebbe colpire l’Argentina. Il processo che è stato pensato è piuttosto semplice.

Ecco i particolari che non si conoscono

“Ti scansionano, non fa male, non è sgradevole. Una volta convalidato il tuo conto, ti danno delle criptomonete che si possono poi convertire in denaro contante“, un sistema semplice, che dovrebbe permettere a tutti di evitare la crisi economica creando una rete di finanziamenti.

Una possibilità questa che è stata pensata in seguito all’idea che ad oggi investire sia più conveniente che risparmiare e non si lega solo ed esclusivamente a persone di ceto elevato.