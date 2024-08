UE, grandi cambi in vista per il bagaglio a mano: l’addio ormai imminente, dal 1° settembre non lo porti più in cabina

Ci sono grandi cambiamenti nell’Unione Europea, dal 1 settembre cambiano completamente le regole per quello che riguarda il bagaglio a mano.

Sul finire di questa lunghe vacanze estive, ecco che dal 1 settembre 2024 ci sono notevoli cambiamenti per tutti coloro che viaggiano. Anche spostarsi con l’aereo richiede non poca attenzione da parte dei passeggeri che si devono attenere alle regole in maniera puntuale.

Viaggiare in aereo, ad oggi è molto comune, considerando che si tratta del mezzo più utilizzato in assoluto per gli spostamenti di chilometri e chilometri. Ma quando ci si imbarca occorre seguire alcune regole specifiche.

Le compagnie aeree prestano particolare attenzione a quelli che sono i bagagli, il peso e le loro dimensioni. Ma a partire dal 1 settembre di quest’anno le regole cambieranno tutte di nuovo. Ci si appresta quindi, a viaggiare in maniera totalmente differente da quello a cui si era abituati fino a questo momento.

Quello che cambia sono una serie di elementi importanti che andranno ad influire anche sulla gestione dei bagagli. In particolare ad essere modificata è la regolamentazione per quello che riguarda il bagaglio a mano. Ecco allora, cosa sta per cambiare a riguardo.

È ormai tutto confermato

Dal 1 settembre de 2024, per via della decisione dell’UE, cambiano le regole per quello che riguarda il bagaglio a mano. Il regolamento doveva ormai, essere modificato e rimodernato. Questo era veramente indispensabile.

Sembra che le direttive vigenti fino ad ora per quello che riguarda le dimensioni e il peso del bagaglio a mano, abbia destato non pochi interrogativi. Questo non fa altro che rallentare anche l’imbarco per via di controversi tra il personale e i viaggiatori. Questo è il principale motivo per cui si provvede alla modica.

Ecco allora cosa cambia in merito

Il bagaglio a mano cambia in maniera radicale. Quindi quello che se ne potrebbe ottenere è la decisione di rinunciare definitivamente al bagaglio a mano. Secondo gli esperti del settore, questo sarebbe il primo effetto.

A cambiare sarà quindi l’intera disciplina, cambiando quindi il peso e le dimensioni che dovrebbero essere rispettare. Si richiede a questo punto un’attenzione particolare, per fare in modo che ci si possa imbarcare senza costi extra.