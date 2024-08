Telo di copertura auto, non puoi più usarlo nemmeno per la grandine | Ti multano con 173€

Se fino ad oggi hai utilizzato il telo per coprire la tua automobile, sappi che da adesso in poi rischi una salata multa.

In Italia per tutti coloro che non rispettano una qualsiasi delle leggi presenti all’interno del Codice della Strada, rischiano di vedersi elevare delle multe. In linea di massima le sanzioni sono direttamente proporzionali a quella che è l’infrazione che è stata commessa.

Proprio di recente il Codice della Strada è stato modifica nelle sue regole più precise. Quello che si vuole raggiungere con queste modifiche è una maggiore sicurezza delle strade, che si rivelano essere ancora troppo pericolose per gli automobilisti, ma anche per tutti gli altri utenti.

A vigilare sul rispetto del codice della strada ci sono le Forze dell’Ordine di ogni grado. Esse agiscono per difendere i cittadini e per sanzionare, appunto, coloro che non rispettano le regole vigenti.

Tra di esse ce ne sono alcune che si danno per scontato, a cui spesso nemmeno si pensa. Sono regole specifiche che dovrebbero riuscire, in una qualche misura, ad offrire una maggiore tutela ai cittadini. Ad esempio, un’auto non può essere coperta con un telo.

L’abitudine di coprire l’auto con un telo

Si tratta di un’abitudine forse comune a moltissimi cittadini. Non sono pochi i casi in cui si decide di coprire l’auto con un telo. Questo vale soprattutto nel caso in cui la si parcheggi all’aria aperta, non essendo in possesso di un garage. Im questi casi l’auto può essere danneggiata da una serie di fattori e agenti atmosferici, ecco per quale motivo occorre intervenire in maniera specifica.

La legge però ci dice che, non è più possibile coprire la vettura con un telo. Chiunque venga sorpreso in questo modo rischia una salata multa. Il motivo sembra essere molto più semplice di quello che si possa credere.

Perchè non è possibile coprire l’automobile

Quando si copre l’automobile con un telo, si finisce per renderla non riconoscibile. Questo succede perchè viene coperta anche la targa della vettura, che non è più individuabile dalle forze dell’ordine. Questo è severamente vietato ed espone l’automobilista al rischio di una multa.

L’articolo 102, comma 7 del Codice della Strada recita “chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173“. Questo vale non solo se l’auto è in circolazione, ma anche se parcheggiata.