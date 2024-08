Router Wifi, questa è la miglior collocazione che puoi trovare in casa tua per mettergli il turbo

Ecco dove dovresti posizionare il router a casa tua, per fare in modo che funzioni nel miglior modo possibile. Quello è proprio il suo posto.

Detto tra noi, fare a meno della connessione a casa è ormai praticamente impensabile. Esattamente come è frustrante avere una connessione che non sia, effettivamente efficace come invece la vorremmo. Ma purtroppo spesso siamo noi stessi a commettere degli errori e si finisce per non avere la connessione perfetta.

Si ha bisogno di internet per poter vedere un film, per essere connessi sui social, ma anche per lavorare, nel caso in cui si svolga la propria mansione da remoto.

Queste sono le maggiori motivazioni per cui, la connessione internet è ciò che di più importante abbiamo in casa. Ma buona parte dell’elevata qualità della connessione dipende, anche, dal dove si posiziona il router. La scelta non è semplice, ma in genere quando viene il tecnico per l’installazione, la domanda da parte sua è sempre puntuale.

Quindi, dove si posizione il router? La realtà è che questa decisione influisce molto anche sulla qualità delle linea internet. Ecco allora dove dovrai metterlo da adesso in poi, per evitare di avere dei problemi.

Attenzione alle interferenze

Quando si parla di router e di connessione Wi-Fi sembra ovvio che ci sono alcuni elementi che possono creare una certa interferenza e quindi rendere la connessione estremamente lenta. Innanzitutto a fare interferenza ci sono, ad esempio, gli altri router, ma purtroppo se si abita all’interno di un palazzo, è inevitabile che vi siano altre reti.

Per lo stesso motivo è importante evitare di posizionare il router nelle vicinanze delle finestre. Si consiglia poi di cambiare spesso la password, per evitare che qualcuno si possa agganciare alla nostra linea e quindi renderla molto più lenta.

Dove posizionare il router

A questo punto ci si chiede dove si deve posizione il router per riuscire ad avere la migliore connessione possibile. Occorre pensare al router come se fosse un’antenna, questo vuol dire che le onde dovrebbe andare tutte nella stessa direzione. Questo permetterebbe di avere un segnale di gran lunga migliore.

In linea di massima la posizione migliore per il router è quella nel mezzo della casa, per fare in modo che il segnale si spandi perfettamente in tutto il perimetro del proprio immobile. Meglio poi, posizionare il router in posizione elevata, evitando la vicinanza sia alle parete che agli altri elettrodomestici che potrebbero fare interferenza.