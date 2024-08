Guardare TikTok per 8 minuti è pericoloso per la tua salute mentale | Esperti università avvertono: aumenta il rischio di disturbi alimentari

Se guardi TikTok per più di 8 minuti filati rischi addirittura di maturare dei disturbi alimentari. Ecco tutta la verità.

I social in generale e TikTok sono entrati prepotentemente a far parte della nostra quotidianità. Purtroppo passiamo su di essi buona parte del nostro tempo libero, senza nemmeno renderci conto di quanto questo possa essere dannoso per ognuno di noi.

Ci sono contenuti che andrebbero evitati per riuscire a non subirne un effetto particolarmente negativo. La verità è che purtroppo, nonostante si sia chiesto a più riprese di provvedere a un controllo della piattaforma, è indispensabile riuscire a non guardare contenuti potenzialmente pericolosi.

Si dice che questo sia il momento dell’inclusione, che non vi deve essere discriminazione, ma purtroppo, la realtà è che ancora oggi, sui social ci vengono proposti degli stereotipi troppo lontani dalla vita reale.

Ecco che proprio su questo poggiano alcuni studi a riguardo, quelli che ci dicono con molta certezza che un utilizzo smodato di queste piattaforme potrebbe essere veramente molto dannoso. Questo succede che ci si creda o meno e sono i più giovani che dovrebbero essere difesi da questa tristissima realtà. Per essere in pericolo basterebbero solo 8 minuti.

Non sempre dipende da una specifica ricerca

I danni psicologici di cui gli studi ci parlano sembrano essere indipendenti da quella che è una ricerca attiva di alcuni specifici contenuti. Ancora oggi, purtroppo, le pagine del web si riempiono di una serie di contenuti pro-anoressia, proponendo corpi magrissimi come sinonimo di bellezza e questo è di grande impatto soprattutto sui giovani.

Gli stessi autori dello studio raccomandano un controllo che sia costante e rigoroso su quelli che sono i contenuti che vengono guardati. Bloccare quelli che sono i video che promuovono idee che possono dar luogo a quelli che sono i disturbi alimentari.

Lo studio sugli universitari

Lo studio è stato condotto dalla Charles Sturt University in Australia e avrebbe come protagonisti gli studenti universitari. Lo studio avrebbe provato come in effetti anche solo 10 minuti di esposizione ai contenuti di TikTok sono sufficienti per danneggiare le menti di coloro che ne sono esposti.

Questo vale indipendentemente da quelle che sono le ricerche di contenuti. Questo succederebbe perchè in quel lasso di tempo si sarebbe portati ad avere una percezione diversa del proprio corpo, non ci si accetta più. Quindi selezionare i contenuti si rivela di vitale importanza.