Nel 2023 ci fu uno tsunami con onde di 200 metri in una regione remota della Terra | Lo abbiamo saputo solo ora

Un mega tsunami con onde alte 200 metri si è generato in una remota regione della Terra e nessuno ha detto niente. Si scopre solo ora.

Non c’è cosa più spaventosa di uno tsunami, anche se noi europei siamo più fortunati rispetto alle popolazioni che si affacciano sull’Oceano Pacifico, e che ne sono più colpite.

Questo perché l’attività sismica del fondo oceanico in quelle zone è più intensa. E infatti, afferma Scientific American “difficilmente passa un anno senza che almeno uno tsunami distruttivo colpisca qualche zona del Pacifico”. Inoltre aggiunge “negli ultimi cinquant’anni il 62 per cento di tutte le vittime dei terremoti negli Stati Uniti sono morte a causa degli tsunami”.

Ma non è tutto. Continua: “Negli anni novanta i 10 tsunami più disastrosi hanno mietuto oltre 4.000 vite umane. Nel mondo ne sono stati riferiti 82, un numero molto superiore alla media storica di 57 per decennio”. È pur verto che oggi le notizie corrono più facilmente da una parte all’altra rispetto al passato. E la popolazione mondiale è decisamente aumentata.

Nonostante ciò, solo oggi veniamo a sapere di un mega tsunami con onde alte 200 metri che si è abbattuto lo scorso anno in una remota regione terrestre.

Tsunami: onde alte 200 metri, e solo oggi note

Già gli tsunami sono eventi catastrofici, ma i mega tsunami sono particolarmente distruttivi, poiché le onde sono ancora più alte. Secondo ElConfidencial: “ci sono prove che abbiano colpito Capo Verde, le Hawaii e la Riunione , ma in tempi così remoti che non esistono testimonianze relative alla devastazione che sono capaci di generare”.

Nel 2011 lo tsunami che si è abbattuto sul Giappone ha generato onde che hanno raggiunto 40 metri di altezza, uccidendo più di 20.000 persone. Anni prima, nel 2004, le onde sono state di 30 metri e hanno ucciso quasi 230.000 persone. E il mega tsunami dello scorso anno con onde di 200 metri?

Size comparison of different tsunami waves.. 🌊pic.twitter.com/9Gx1Y2fgDc — Itsme (@itsme_urstruly) July 3, 2024

Cosa è successo

Sempre come riporta ElConfidencial: “Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Geo Science World assicura che un megatsunami di dimensioni eccezionali si è abbattuto sulla costa orientale della Groenlandia il 16 settembre 2023. Questo fenomeno, generato da una massiccia frana nel fiordo di Dickson, ha prodotto onde che hanno raggiunto altezze fino a 200 m. metri nel suo punto massimo”.

La particolarità di questo evento distruttivo ed eccezionale è stata la presenza di “un’onda stazionaria che ha oscillato nel fiordo per più di una settimana”. Per fortuna la zona è disabitata, e all’epoca ospitava solo una base militare ma priva di equipaggio. Per questo non ci sono stati morti, altrimenti sarebbe potuta essere una vera tragedia.