Carta stagnola, non avvolgerci solo i panini: questi sono i 3 utilizzi che devi farne | Il trucco per ottenere i maggiori benefici da un foglio di alluminio

Se fino ad oggi hai utilizzato la carta stagnola solo per avvolgerci i panini, sappi che ci sono altri utilizzi che ne puoi fare. Ecco i trucchi che non conosci.

La carta alluminio è uno dei prodotti che proprio non può mancare in ognuna delle nostre case. La utilizziamo veramente tutti e nella maggior parte dei casi lo facciamo soprattutto per conservare del cibo.

Poniamo il caso di una gita fuori porta, proprio in questi giorni di immenso caldo, dove una giornata al mare, al lago o in piscina può salvare dalle temperature troppo elevate. Proprio in questo giorni centinaia di panini sono stati avvolti con la carta alluminio.

Ma riuscire ad utilizzare questo prodotto nella maniera corretta sembra essere veramente indispensabile se non si vogliono commettere i soliti errori. Punto fermo delle cucine italiane, se di recente hai fatto la tua spesa, siamo certi che anche tu l’hai acquista.

Quello che in pochi sanno è che la carta alluminio è molto più utile di quello che si possa credere. Perfetta per svolgere alcuni piccoli compiti, i suoi utilizzi alternativi non solo sono efficaci, ma anche estremamente convenienti. Ecco allora gli utilizzi che ancora oggi non conoscevi.

Non commettere questi errori

Prima di vedere quali sono gli utilizzi alternativi della carta alluminio, cerchiamo innanzitutto di comprendere quali sono gli errori da non commettere. Perchè anche se questo prodotto è estremamente utile, ci sono dei casi in cui non è possibile utilizzarlo e sono in pochissimi a saperlo.

La carta alluminio, ad esempio, non dovrebbe proprio essere utilizzata per congelare i cibi. Avvolgerli al suo interno a temperature molto basse, potrebbe provocare una contaminazione che rende l’alimento potenzialmente dannoso. Per questi compiti meglio scegliere la pellicola trasparente senza PVC.

Gli usi alternativi della carta allumino

Ma torniamo a quelli che possono essere considerati come gli usi alternativi della carta alluminio. Essa può essere molto utile per affilare le forbici, sarà sufficiente piegare un foglio di alluminio più volte su se stesso e quindi cercare di tagliarlo con le forbici, che saranno quindi, perfettamente affilate.

La carta alluminio è perfetta anche per pulire la griglia senza contaminarla, basta strofinare un foglio su di essa. Infine la carta in questione è utile anche per dare maggiore lucentezza alle posate. Basta posizionarne un foglio sul fondo di un contenitore, quindi aggiungere acqua e sale, lasciando le posate ammollo per circa un’ora. Asciugare e strofinare con un panno di cotone.